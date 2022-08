Temptation Island, Sofia Calesso “Ho perso il bambino”/ Il racconto choc…

Sofia Calesso svela il suo dramma: “Ho perso un figlio…”

Dramma per Sofia Calesso. L’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato di aver perso da poco il figlio che aspettava dal compagno Alessandro Medici. In un’intervista rilasciata a Piùdonna, Sonia Calesso ha rivelato di aver provato una gioia immensa quando ha scoperto di essere incinta. Sofia ha scoperto di essere all’ottava settimana ma purtroppo poi la situazione è precipitata nell’arco di quindici giorni.

Dopo due settimane, Sofia si è accorta di avere un’emorragia ed è corsa in ospedale. Purtroppo però i tentativi per salvare il bambino sono falliti: “Dopo solo 2 settimane dalla scoperta, una mattina che Alessandro non c’era, mi accorgo di avere un’emorragia. Vado subito all’ospedale di Perugia e per la prima volta ho sentito il suo cuoricino. La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”. Dopo aver perso il bambino, per Sofia è arrivata un’altra notizia inattesa. I medici hanno escluso la possibilità che per il momento Sofia possa avere un altro figlio. Al suo fianco, Sofia ha avuto il sostegno di Alessandro Medici che l’ha aiutata a superare questo momento difficile.

Sofia Calesso, come sta oggi? “Sono in ripresa ma al momento…”

Sofia Calesso sta meglio ma i momenti difficili non sono mancati. L’ex concorrente di Temptation Island ci ha messo del tempo per metabolizzare quello che era successo. Alessandro però le è stata d’aiuto come ha raccontato lei nel corso dell’intervista: “Dopo aver perso il bambino, oggi sto ancora in ripresa, ma oltre il dolore che ho subito, il susseguirsi di episodi ha dimostrato che momentaneamente non ci sono possibilità che io possa rimanere di nuovo incinta e la cosa è stata ancora più dolorosa da accettare. Il 4 giugno scorso, Alessandro ha deciso di portarmi via per farmi allontanare da tutto e tutti e farmi riprendere. Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me”.

Sofia Calesso non ha parlato di quello che le era successo con le sue amiche: “Ho detto che a livello di salute non stavo molto bene ma non ho accennato all’aborto”. Alessandro ha saputo riconquistarsi la fiducia e nonostante l’esperienza di Temptation Island ha dimostrato di essere un compagno premuroso e presente per Sofia Calesso.











