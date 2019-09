Temptation Island VIP 2019, 1a puntata/ Er Faina lascia Sharon? Ciro Petrone e la fuga trash…

Prima puntata Temptation Island Vip 2019, il gesto folle di Ciro Petrone

Ciro e Federica hanno chiuso la prima puntata di Temptation Island VIP con una clamorosa squalifica. Infatti sul finire del programma, allo scopo di raggiungere Federica nel villaggio delle fidanzate, il concorrente napoletano ha involontariamente provocato la caduta di un cameraman, violando il regolamento di Temptation. Una corsa che inevitabilmente è costata cara alla coppia, fuori dai giochi prima ancora di iniziare a fare sul serio. Ciro e Federica non si sono concessi nemmeno il tempo di ambientarsi: la pazza corsa in stile Bolt del concorrente napoletano ha di fatto sancito la fine dell’esperienza a Temptation Island Vip. Peccato perché i due avrebbero potuto dare molto al programma, ma soprattutto Federica sperava di ottenere delle risposte dalla sua relazione, in particolar modo dopo i problemi accusati fuori dal contesto televisivi. Il gesto avventato del compagno però ha provocato la squalifica ufficiale dal programma, quindi Ciro e Federica dovranno ritrovarsi lontani dalle telecamere, come preannunciato da una delusa Alessia Marcuzzi: “Andando da Federica, Ciro ha compiuto un gesto romantico ma non l’ha rispettata. Violando le regole di Temptation Island entrambi sono squalificati”.

Temptation Island Vip 2019, le insicurezze di Damiano non sono le stesse di Sharon

Un’altra coppia che ha fatto parlare di sé dopo la prima puntata di Temptation Island Vip è quella formata da Damiano Er Faina e Sharon. Il simpaticissimo youtuber romano è andato in crisi dopo pochi giorni, vedendo Sharon scherzare “in maniera troppo affettuosa” con alcuni tentatori. In particolar modo, Damiano, non ha preso bene i massaggi terapeutici di uno dei ragazzi, né l’apertura della sua ragazza nei confronti del tentatore. Così nel pinnettu Damiano è venuto a conoscenza delle insicurezze di Sharon, apparentemente diverse dalle sue. La fidanzata, infatti, si è detta non convinta al 100% del suo rapporto con Er Faina: “Stiamo insieme solo da sei mesi. Di lui sono sicura ma è di me che non lo sono”. Parole che hanno sconvolto le certezze del noto youtuber, subito pronto a richiedere il falò di confronto. La Marcuzzi è stata brava a placarlo, ma non altrettanto nel frenare un lungo sfogo: “Sono già stato cornificato in passato, non sono venuto qui per farmi prendere in giro”, ha detto Er Faina. “E’ vero che sono in pensiero quando esce con le amiche ma non le vieto nulla. Io amo così e amo tanto. Se per lei è uguale bene, altrimenti finiamola qua”.

Pago e Serena potrebbero regalare soddisfazioni (se resistono…)

Serena e Pago potrebbero regalare delle soddisfazioni al pubblico di Temptation Island Vip, se come coppia saranno in grado di resistere e proseguire il loro viaggio nei sentimenti. Chi potrebbe scalpitare e richiedere un falò di confronto è certamente Pago che nella prima puntata ha fatto il pieno di filmati riguardanti la sua fidanzata Serena. Inizialmente è venuto a conoscenza di profonde insicurezze da parte della compagna che forse non si aspettava; in un secondo momento ha invece dovuto fare i conti con il divertimento sfrenato vissuto in compagnia di uno dei tentatori. Nella fattispecie un balletto sensuale e provocante finito con una frase durissima da sentire per Pago: “Ho sentito l’erotismo”. Tra alti e bassi Pago è riuscito a voltare pagina, ma abbiamo la sensazione che nella prossima puntata potrebbero esserci degli scossoni. Gli stessi che rischiano di riguardare Andrea e Natalie, entrati a Temptation Island Vip in condizioni di coppia tutt’altro che idilliache.



© RIPRODUZIONE RISERVATA