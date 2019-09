Temptation Island Vip 2019/ Anna Tettinelli piange per Stefano: “è un cog*ione”

Scoppia la crisi tra Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Marchi. A svelare tutto è un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island Vip 2019 con cui la produzione ha anticipato quello che accadrà nella seconda puntata, in onda lunedì 16 settembre, in prima serata su canale 5. Nel video in questione, Anna è a letto e, tra le lacrime, circondata dalle sue compagne d’avventura, sbotta: “è un cog*ione. A lui adesso gliene piace un’altra, stron*o”, dice mentre si dispera. L’amica Nathaly Caldonazzo cerca di tranquillizzarla chiamandola “gelosona” mentre Serena Enardu, a sua volta, ironizza aggiungendo: “è solo molto più giovane e simpatica di te, che caz*o vuoi farci?”. Nopnostante le battute delle amiche, Anna Pettinelli non ritrova il sorriso. La paura di perdere l’amore di Stefano comincia a prendere il sopravvento. La Pettinelli, dunque, deciderà di continuare l’avventura nel villaggio dell’amore o chiedereà il confronto immediato?

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: ER FAINA E SHARON HANNO ABBANDONATO IL PROGRAMMA?

Una delle coppie che sta facendo più discutere è quella formata da Damiano Coaccia Er Faina e dalla fidanzata Sharon. La webstar romana, durante la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha subito manifestato il proprio fastidio nei confronti dell’atteggiamento della fidanzata al punto da aver chiesto il confronto. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, il confronto potrebbe essere avvenuto. Ad alimentare i sospetti è un video ufficiale che anticipa ciò che accadrà a Simone nella prossima puntata. Il dettaglio, però, che non è passato inosservato è l’assenza di Er Faina nel pinnettu. Accanto a Simone, chiamato per visionare un filmato della fidanzata Chiara, infatti, ci sono tutti i fidanzati tranne Er Faina. Cosa sarà successo a Damiano? Avrà lasciato il villaggio al termine di un confronto con la fidanzata o, d’accordo con Sharon, avrà abbandonato il programma? Lo scopriremo nella prossima puntata.

