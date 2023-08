Temptation Island, Vittoria e l’ex tentatore Daniele Schiavon stanno insieme?/ Uscita a 4 con Perla e Igor

Vittoria e Daniele Schiavon nuova coppia di Temptation? A cena fuori con Perla e Igor

A poche settimane dalla fine del programma, potrebbe essere nata una nuova coppia a Temptation Island. Si tratta di Vittoria e Daniele Schiavon. Lei una ex fidanzata, lui un ex tentatore che sono si sono incontrati per un’uscita a quattro con la neo coppia formata da Perla e Igor.

Temptation Island 2023, gli ex Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si rivedono?/ La confessione

Ormai Perla, ex fidanzata di Mirko, fa coppia fissa con il suo tentatore. Dopo un mese e una settimana dall’inizio della loro relazione i due sono usciti del tutto allo scoperto e hanno organizzato una reunion con una possibile nuova coppia. Vittoria e Daniele si sono avvicinati molto durante il percorso nel dating show, e dalle foto scattate da lei sembra propria che i due abbiano iniziato una storia d’amore per la gioia dei fan.

Carola Moroni, frecciatina a Francesca Sorrentino dopo Temptation Island/ La tentatrice frequenta Manuel e...

Temptation Island: Mirko Brunetti ritrova la mamma

Dopo la fine di Temptation Island Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla, non ha ritrovato solo l’amore con la tentatrice Greta ma anche la mamma. Il volto del dating ha avuto con il genitore un rapporto burrascoso, ma dopo il programma la situazione sembra essersi risolta per il meglio.

“Cosa mi ha dato quest’esperienza? Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui” ha affermato Brunetti, allegando la foto insieme alla sua mamma.

Mirko Brunetti fa pace con la mamma dopo Temptation/ "Non pensiamo a cosa sia successo, ricominciamo da qui"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko Brunetti (@mirkobrunetti_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA