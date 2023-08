Temptation Island, Vittoria Egidi e Daniele Schiavon diventano una coppia?/ La foto intima spiazza tutti!

Temptation Island 2023, Vittoria Egidi e Daniele Schiavon formano una coppia TV top secret?

Vittoria Egidi e Daniele Schiavon sono una coppia di fidanzati, dopo il docu reality sulle tentazioni di Temptation Island 2023, che ha visto la prima rompere con il fidanzato Daniele De Bosis? É il punto di domanda generale che sorge spontaneo nel web, dal momento che é di dominio pubblico il gossip che vedrebbe Victoria e l’ex corteggiatore di Uomini e donne e tentatore a Temptation Island 2023 vicini, complice lo scatto che immortala la ormai ex fidanzata di Daniele De Bosis che si palesa particolarmente complice e vicina all’aitante Schiavon.

Dal fidanzato Daniele al tentatore Daniele, Vittoria Egidi potrebbe segnare l’inizio di una nuova storia d’amore, dopo il gioco degli amori in balia dei tentatori che lei ha intrapreso in coppia con il fidanzato storico, Daniele De Bosis. Un gioco che al cospetto dell’occhio pubblico , in TV, si é ultimato con la separazione dei due fidanzati, segnando il sentimento di una profonda delusione da parte del muscoloso fidanzato, che si é palesato piuttosto demoralizzato per il triste epilogo che ha avuto la sua storia d’amore.

La replica di Daniele Schiavon al gossip d’amour sulla presunta coppia che formerebbe con Vittoria Egidi

Ma a fare chiarezza sui sentimenti del “triangolo” di personaggi TV é ora un intervento che registra Daniele Schiavon, in replica ai quesiti del web. A un utente che gli chiede “con Vittoria nulla?”, Daniele Schiavon replica senza arzigogoli: «Abbiamo stretto un rapporto di amicizia indescrivibile. Ci vogliamo tanto bene».

Insomma, sembra proprio che Daniele Schiavon smentisca la voce sul possibile amore top secret condiviso con Vittoria Egidi. E, nell’attesa generale che anche la diretta interessata possa esprimersi in merito al presunto amore che lei formerebbe con Daniele Schiavon, intanto, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni rompono il silenzio mediatico sulla loro storia d’amore, nel mezzo di un party celebrativo.













