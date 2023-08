Temptation Island Winter, Ilary Blasi alla conduzione?/ Lo spoiler bomba!

Ilary Blasi potrebbe rivelarsi l’outsider nella gara degli ascolti TV come volto di punta in casa Mediaset, per un debutto al timone di Temptation Island Winter.

Attesissima dall’occhio pubblico fedele alle reti TV e streaming Mediaset é la nuova edizione del docu-reality sugli amori in balia delle tentazioni, “Temptation Island Winter”, che alla prima stagione ha come obiettivo al minimum impact di eguagliare il successo di Temptation Island nella versione “Summer”. E se l’ultima edizione estiva del format ha confermato alla conduzione Filippo Bisciglia, Temptation Island Winter potrebbe vedere al timone un volto tv femminile, con il beneplacito dell’azienda di diffusione Mediaset facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi e la produzione, che vanta la collaborazione di Fascino, tra i cui padri fondatori si annovera la regina di ascolti, Maria De Filippi.

“Ilary è ironica, ha la battuta pronta e saprebbe aggiungere pepe ai confronti tra coppie che litigano per la gelosia. -si legge tra le pagine di Nuovo TV, il giornale rosa diretto da Riccardo Signoretti che indica la conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti come la papabile scelta nella versione al femminile di Filippo Bisciglia, per la conduzione di Temptation Island Winter: “Di certe questioni, stando al lavoro dei suoi avvocati, pare che se ne intenda. Perché non trarne vantaggio in tv?”, emerge ancora nel trafiletto dello spoiler bomba!

Insomma, dopo la rottura in amore con l’ex marito storico Francesco Totti, Ilary Blasi potrebbe avere la rivalsa personale. Quella nella carriera artistica, con la Blasi che si rivelerebbe timoniera di un format tanto atteso al debutto, che si fa ben promettente in termini di ascolti TV per il Biscione di Cologno Monzese ancor prima del via creando suspense: Temptation island Winter. Questo, complice la preannunciata riconferma della conduttrice al timone de L’isola dei famosi, che vedrebbe Ilary Blasi raddoppiare la conduzione nel palinsesto annuale della programmazione TV e streaming Mediaset visto il possibile debutto a Temptation island Winter.

E, intanto, l'ex Amici 22, Mattia Zenzola, fa discutere a mezzo social per una svolta sexy diventata virale online.











