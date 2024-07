TENNIS DOPPIO, DUE COPPIE MASCHILI IN VETTA

Olimpiadi Parigi 2024, le teste di serie del tennis doppio maschile fanno sognare l’Italia. Gli Azzurri sono rappresentati addirittura dalla prima e la seconda coppia del seeding, anche se c’è da fare una doverosa precisazione.

Il ruolo di testa di serie numero uno è ricoperto dal duo Sinner/Musetti, anche se non hanno mai giocato insieme in partite ufficiali. Perché allora sono primi? Per decretare le teste di serie si tiene conto dalla somma delle posizioni sia in singolare che in doppio dei tennisti, non considerando il ranking protetto.

Avendo noi Sinner primo al mondo e Musetti diciassettesimo nel singolare, numeri strabilianti se paragonati agli altri, gli azzurri guardano tutti dall’alto. Paradossalmente, se parliamo di doppio, la coppia Bolelli/Vavassori è la più affiatata e continua di tutte, ma si deve “accontentare” della seconda posizione.

TENNIS DOPPIO, ERRANI/PAOLINI TERZE CLASSIFICATE

Olimpiadi Parigi 2024, le teste di serie del tennis doppio maschile possono fare la storia. Avere le prime due posizioni tutte italiane offre la possibilità di vedere una finale per l’oro tra Sinner/Musetti e Bolelli/Vavassori che regalerebbe automaticamente due medaglie in un colpo solo. Niente male se si pensa che è dal 1924 che l’Italia non va a medaglia nel tennis, complice anche la sospensione dal 1928 al 1984

Certo, non sarà facile visto che la concorrenza sarà agguerrita, ma sognare non costa nulla. A proposito di avversari, essere primi e secondi potrebbe includere la possibilità di affrontare il duo spagnolo dei sogni Alcaraz/Nadal.

Per quanto riguarda il femminile, le nostre azzurre Paolini/Errani sono pronte a lottare sperando di replicare la vittoria degli Internazionali di Roma. Il duo azzurro è la terza testa di serie alle spalle di Gauff/ Pegula e Krejcikova/ Siniakova.