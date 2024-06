Temptation Island 2024: data d’inizio, location e coppie protagoniste/ Tutti i dettagli sulla nuova edizione

Temptation Island 2024: quando inizia, chi conduce, come si svolge il programma

Giovedì 27 giugno 2024 è la data da cerchiare sul calendario per il debutto di Temptation Island 2024, in prima serata su Canale 5 e con la conduzione di Filippo Bisciglia. La nuova edizione del docu-reality dei sentimenti, simbolo dell’estate televisiva italiana, torna in onda con nuove emozioni e nuove storie da raccontare: quelle delle coppie protagoniste, pronte a mettere alla prova i propri sentimenti con l’obiettivo di trovare le risposte che cercano dalla loro relazione e con la speranza di uscire dal programma ancora più unite.

Anche in questa edizione le coppie protagoniste sono state selezionate attraverso requisiti stringenti: non devono essere sposate né avere figli in comune. Durante questa avventura, vivranno separate per 21 giorni in due rispettivi villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate, e convivranno con 13 tentatori single e 13 tentatrici single per i rispettivi villaggi. Nel corso delle puntate, inoltre, le coppie avranno modo di visionare filmati relativi al comportamento del rispettivo partner nell’altro villaggio, sino al falò di confronto conclusivo in cui decideranno se uscire mano nella mano o lasciarsi per sempre.

Temptation Island 2024, location e chi sono le 7 coppie protagoniste

Ma chi sono le 7 coppie protagoniste di Temptation Island 2024, che metteranno alla prova il proprio amore nel resort di lusso Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, nella splendida Sardegna? I protagonisti sono stati ufficializzati uno dopo l’altro dai canali social del programma, a cominciare dalla prima coppia: si chiamano Siria e Matteo, vengono da Massa Carrara e sono fidanzati da ben 7 anni. Ci sono poi Jenny e Tony, fidanzati da 5 anni e provenienti da Catania, e Christian e Ludovica che arrivano da Vasto e stanno insieme da circa un anno e dieci mesi.

Proseguendo con le coppie di Temptation Island 2024 troviamo anche Raul e Martina, romani e fidanzati da 10 mesi circa, e Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi e provenienti dal Piemonte. Le ultime due coppie, infine, sono Luca e Gaia che arrivano da Riccione e stanno insieme da un anno e otto mesi e Lino e Alessia, napoletani e fidanzati da 4 anni. Come si svilupperà il percorso dei protagonisti sull’isola delle tentazioni?











