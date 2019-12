Teo Mammucari/ “Io e Gerry Scotti siamo come Stanlio e Ollio” (Up & Down)

Teo Mammucari è tra gli ospiti di “Up & Down – una favola normale“, lo show di Paolo Ruffini in onda mercoledì 25 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1. Un periodo ricco di soddisfazioni per il conduttore reduce dal grandissimo successo di Tu Si Que Vales, il talent show condotto da Belen Rodriguez, Sakara e Martin Castrogiovanni dove Mammucari ricopre il ruolo di giudice con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Parlando proprio del successo del programma, Teo ha precisato: “ha successo perché è un talent internazionale, con un cast composto da artisti come Iva Zanicchi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Belén Rodriguez, Rudy Zerbi. E poi c’ è lo spettacolo con talenti provenienti da tutto il mondo. È un mix di esibizioni e goliardia che abbraccia i gusti di un pubblico largo. Uno show pieno di emozioni, pensato da Maria e gestito con maestria da Sabina Gregoretti, capo degli autori”. Il conduttore ha poi raccontato del bellissimo rapporto con Gerry Scotti: “andiamo spesso a cena ultimamente. Noi due siamo come Stanlio e Ollio. Sa cosa mi ha detto? Che farebbe con me “Striscia la notizia” sarebbe divertentissimo. Mi piacerebbe tanto fare una puntata pilota”.

Teo Mammucari: perchè ha lasciato Le Iene

Il successo di Teo Mammucari è legato a diversi programmi di punta della tv. Da Libero fino a Le Iene dove per anni ha ricoperto prima di inviato e poi di conduttore. Ma come è diventato una Iena? “Davide Parenti mi aveva visto a I guastafeste dove facevo le candid camera. Mi chiama: “Ce l’hai un’ idea?”. “E certo che ce l’ho, ma sto sotto la doccia”. Ovviamente non era vero. Esco di casa e in ascensore una donna mi toglie un capello dalla spalla…E se facessi le interviste togliendo la forfora dalla giacca dei vip? Così è cominciato tutto” – ha raccontato Teo, che ha poi precisato anche per quale motivo ha deciso di lasciare la conduzione del programma cult di Italia 1. Tutto è partito dalla sua amica e collega Ilary Blasi come ha raccontato a La Verità: “Ilary mi fa: “Teo, devo fare il Grande Fratello Vip, ho pensato di prendermi una pausa dalle Iene”. Ci ho pensato: “Sai che c’ è? Me la prendo anch’io una pausa”. Ne abbiamo parlato con Parenti, il rapporto è dinamico, si può rientrare”.

Teo Mammucari: “Uomini e donne svela il momento che stiamo vivendo in Italia”

Prima de Le Iene però Teo Mammucari ha raggiunto la fama e la grande popolarità grazie al programma “Libero” trasmesso su Rai2. A distanza di anni dal programma che l’ha lanciato come conduttore e personaggio, Teo ci ha tenuto a fare una serie di precisazioni. In particolare il conduttore si è soffermato sugli scherzi: “non erano finti. Era tutto dal vivo, non c’era neanche lo scalda pubblico. Bene: una sera alla seconda edizione alzo il telefono e sento una voce strana, con l’accento napoletano come quello dei cameramen. Do lo stop e fermo tutto. Io amo la serietà nel lavoro, non ho bisogno di fingere. Anche perché fare scherzi finti è quasi più difficile che farli veri”. Parlando poi di televisione e dei programmi attuali, Mammucari non ha alcun dubbio: “il più rivelatore è Uomini e donne. Svela il momento che stiamo vivendo in Italia”.



