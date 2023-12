Teo Mammucari: la dedica di Anastasia Kuzmina emoziona il web/ C’entra Ballando con le stelle 2023

Ballando con le stelle 2023, Anastasia Kuzmina inoltra una dedica commossa a Teo Mammucari

Reduce dalla vittoria alla gara degli ascolti contro il Grande fratello 2023 conseguita alla finale di Ballando con le stelle 2023, Anastasia Kuzmina inoltra a Teo Mammucari una dedica speciale.

Un gesto inaspettato da parte della maestra di ballo e ballerina professionista per l’allievo vip con cui lei ha formato una tra le coppie concorrenti, indiscusse protagoniste alla edizione di Ballando con le stelle appena ultimata.

Lucrezia Lando, foto con Lorenzo Tano dopo Ballando con le stelle 2023/ "Grazie per averci fatto incontrare"

“Terzo posto che vale come una vittoria -scrive la bella e brava ballerina, tra le righe della dedica social destinata a Teo Mammucari -.Grazie Teo, per tutte le risate, per gli abbracci ma anche per i confronti veri e sinceri. Hai ballato una finale strepitosa. La giuria non ha apprezzato, ma il pubblico si. So che ti sei impegnato per me. Ti voglio bene”.

Wanda Nara: "Arrivare alla finale con Simona Ventura..."/ Silenzio rotto, dopo Ballando con le stelle 2023

La dedica social si estende a…

E la dedica che é ora virale tra i post dei concorrenti al dancing show nel dopo Ballando con le stelle 2023, poi, prosegue ancora: “Complimenti alle due regine, Wanda e Simona -é il riferimento ai competitor rivali nella finale di Ballando con le stelle 2023 e non solo-. Complimenti al campione Pasquale ma anche al mio amato Samuel. A tutti i maestri perché siete straordinari. È un onore lavorare con voi”.

Il messaggio di addio alla competizione di Ballando con le stelle 2023 della partner di Teo Mammucari, Anastasia Kuzmina, poi, si conclude con parole pregne di gratitudine: “Grazie Milly, Giancarlo, Svevo e tutta la squadra degli autori per un compito così importante. Vi fidate di me ed io cerco di rendervi orgogliosi. Devo ringraziare ancora tante persone e lo farò. Siamo una squadra fortissimi. Viva Ballando.”. Nel frattempo, anche la vincitrice del dancing show, Wanda Nara rompe il silenzio social nel post-Ballando con le stelle 2023, riattivando si su Instagram…

Ballando con le stelle 2023: Wanda Nara batte Simona Ventura in finale/ Le percentuali di televoto e reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA