Teo Mammucari/ Ritorno con un ruolo speciale a Il cantante mascherato?

Da canale 5 a Raiuno il passo è breve per Teo Mammucari, ospite della nuova puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 24 gennaio alle 14 su Rai1. Si tratta di un ritorno che arriva ad un anno dalla vittoria nel programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato” che tornerà in onda venerdì 29 gennaio, in prima serata su Raiuno. Dopo aver fatto il giudice dell’ultima edizione di Tu sì que vales accanto a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, Teo Mammucari si racconterà nel salotto di Mara Venier. Sarà l’occasione per il conduttore di ripercorrere la propria carriera, ma anche la vita privata.

Insieme a Mara Venier, bravissima nel mettere a proprio agio gli ospiti e nel tirare fuori le loro emozioni più profonde, Teo Mammucari sarà protagonista di una ampia intervista nella quale ripercorrerà i momenti più significativi e divertenti della sua vita privata e professionale. La presenza nel salotto di Domenica In sarà l’occasione per annunciare importanti novità televisive?

TEO MAMMUCARI, NUOVO RUOLO NELLA SECONDA EDIZIONE DE IL CANTANTE MASCHERATO?

Dopo aver incantato tutti nei panni del Coniglio vincendo la prima edizione de Il cantante mascherato, Teo Mammucari potrebbe tornare nella seconda edizione dello show di Milly Carlucci tra i cui concorrenti potrebbe esserci Alberto Matano. Inizialmente, il nome del conduttore era stato indicato come il sostituto, in giuria, di Mariotto il cui posto, però, è stato preso da Costantino Della Gherardesca. Tuttavia, Mammucari potrebbe ugualmente trovare spazio nello show del venerdì sera di Raiuno con un ruolo inedito o come quinto giudice intorno al quale c’è ancora molto mistero. Nel salotto di Domenica In, tra un ricordo e l’altro della sua lunga ed importante carriera, Mammucari smentirà o confermerà tali rumors? Durante la lunga chiacchierata con Mara Venier, non mancherà anche l’occasione per parlare della vita privata che Mammucari protegge da ogni tipo di gossip.



