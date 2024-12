Striscia la Notizia sembra aver risolto il ‘giallo’ sull’ormai celebre “Vaffa” di Teo Mammucari a Francesca Fagnani. Dopo la sua disastrosa intervista a Belve, il comico aveva inizialmente cercato di sbugiardare a modo suo la Fagnani, pubblicando su Instagram i loro messaggi privati. Non trovando riscontro, ha ammesso le sue colpa a Selvaggia Lucarelli, sostenendo, però, che il suo “vaffanc*lo” finale non fosse rivolto alla giornalista, bensì a suo fratello. Nella puntata di ieri 17 dicembre del tg satirico, però, è spuntato il video ‘incriminante’ della sua brusca uscita dallo studio di Belve, in cui la realtà appare ben diversa.

A chiedere al programma di Antonio Ricci di smentire Mammucari, è stata proprio Francesca Fagnani. “Ieri abbiamo dato spazio alla versione di Teo e oggi, per par condicio, vi mostriamo la replica della Fagnani affidata a questo video”, hanno detto Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornati sul bancone di Striscia. Subito dopo, è andato in onda il video esteso del dietro le quinte di Belve, in cui si può vedere e sentire chiaramente il comico pronunciare il “vaffa” mentre camminava ancora solo per il corridoio. “No, ma va*fanc*lo va. Scusami, sto in un momento delicato”, ha poi ripetuto quando è stato raggiunto da altre persone.

Teo Mammucari smascherato a Striscia La Notizia: la reazione di Francesca Fagnani

Il video del dietro le quinte di Mammucari a Belve è poi andato avanti, con la Fagnani che ha iniziato a scherzare con il suo pubblico dicendo: “Ci andiamo a fa’ un aperitivo? Mo c’abbiamo il comico che ci ripiglia. Eh ragazzi miei, ci sta!”. Nonostante questa prova schiacciante, il mistero non è ancora finito. Ezio Greggio ha anticipato che nella puntata di Striscia di questa sera, 18 dicembre, esamineranno attentamente il filmato, svelando nuovi retroscena.

Solo un paio di giorni fa, Teo aveva fatto un appello a Francesca Fagnani, dicendole: “Francesca, puoi dire al pubblico che quel “vaffa” non l’ho mai detto in quello studio?”. Stando a quanto raccontato dal comico, la parolaccia non sarebbe stata pronunciata mentre percorreva il corridoio, ma solo una volta arrivato davanti ai camerini, durante una conversazione con il fratello Sandro. Sebbene il video del tg satirico di Canale 5 sembri smentirlo, la diatriba tra Mammucari e Francesca Fagnani è tutt’altro che conclusa.

