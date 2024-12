Dopo la – certamente discussa – messa in onda della brevissima intervista che l’ha visto protagonista nel salotto di Belve di un 10 minuti di botta e risposta estremamente conflittuali, Teo Mammucari ha deciso di tornare sulla questione con un breve video condiviso su Instagram (che trovate in calce a questo articolo) nel quale ci ha tenuto a mostrare l’altra faccia – quella buona che non mostra in trasmissione, almeno secondo lui – di Francesca Fagnani; il tutto con il dichiarato intento di mostrare ai suoi fan che – scrive lo stesso Teo Mammucari nella descrizione del post – “nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima“.

“Teo scusa il disturbo – spiega la Fagnani in un messaggio vocale che Teo Mammucari ha scelto di condividere -, ti mando un messaggio perché ci ho pensato e siccome è un’edizione bella e secondo me te sei giusto per Belve, vogliamo farla” riferendosi ovviamente all’intervista, poco prima di promettergli che “se ti va domani mattina ti faccio chiamare dalla produzione”; il tutto a dimostrazione del fatto che – scrive il comico – “il suo personaggio è costruito” definendola (in modo forse ironico) “una persona vera”.

Teo Mammucari criticato su Instagram dopo il post contro Francesca Fagnani e Belve

Insomma, si è scatenata una vera e propria polemica attorno al caso di Teo Mammucari a Belve che – non lo escludiamo – nelle prossime giornate potrebbe riservarci qualche nuova sorpresa e una nuova risposta da parte della stessa Fagnani; ma nel frattempo tra i commenti non mancano le ovvie ed accese critiche nei confronti dello stesso Mammucari tra chi gli rimprovera la “figuraccia” fatta nello studio di Rai 2, chi sottolinea che “[questi audio] dimostrano che sei un cretino” e chi si chiede se tutto questo casino non sia stato montato perché “hai bisogno di visibilità e clamore”; ma anche i tanti che gli hanno spiegato che Fagnani “da del Lei a tutti gli ospiti” invitandolo a “guardare almeno una puntata” prima di chiedere ospitate nelle trasmissioni.

