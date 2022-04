Teresa Cherubini, chi è la figlia Jovanotti e la malattia/ “Tumore? È stata lei una roccia per me”

Chi è Teresa Cherubini la figlia Jovanotti?

Questa sera Lorenzo Cherubini, un tempo noto solamente col moniker di Jovanotti, torna nello studio tv di “Che Tempo Che Fa” e l’ospitata del 55enne poliedrico artista capitolino sarà l’occasione per parlare sicuramente a tutto campo col padrone di casa non solo dei suoi prossimi impegni professionali con un occhio anche a quanto sta succedendo sul fronte di guerra in Ucraina ma anche del suo privato, a partire dalla storica compagna Francesca Valiani di cui parliamo in un articolo a parte di Teresa Lucia, la primogenita e unica figlia avuta dalla coppia nell’oramai lontano 1998.

Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti/ "Io invidiata? Hanno ragione: il nostro amore..."

Ma cosa sappiamo della 24enne figlia di Lorenzo Cherubini, a cui il padre dedicò la celebre “Per te” quando nacque e che negli ultimi anni è finita suo malgrado al centro delle cronache per la patologia con cui ha dovuto combattere? Nata appunto il 13 dicembre 1998, oggi Teresa Lucia (che ha un seguitissimo profilo Instagram dove pubblica i suoi lavori) vive a New York, la città che eletto da diverso tempo come dimora anche per volontà dei genitori che avevano voluto che frequentasse la scuola dell’obbligo negli States. Dopo il diploma e un solo anno di iscrizione alla Facoltà di Medicina, la ragazza aveva scelto di mollare l’università per inseguire la sua vera passione, sulle orme di mamma Francesca, ovvero l’arte e in particolare il disegno e il fumetto. Tuttavia, a inizio 2021 e in piena pandemia, la figlia di Jovanotti aveva rivelato la sua battaglia con il linfoma di Hodgkin, un tumore a carico del sistema linfatico.

Jovanotti critica il titolo di una sua intervista/ "Non ho mai detto questo!"

Teresa Cherubini e la malattia, quel terribile segreto tenuto per sette mesi..

“Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine” aveva esordito Teresa Cherubini nel suo post, parlando di sette mesi di paure e di cicli di chemioterapia (oltre a un intervento chirurgico a cui si era sottoposta presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano) di cui solo poche persone sapevano. “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario” aveva raccontato la mamma di Teresa Cherubini, spiegando come sia stata la forza della figlia ad aiutare loro, i genitori, in quei momenti di scoramento.

Jovanotti: “Morandi guarito con la musica!”/ “Donna ‘poeta’? Parole sono universali”

Tutto era cominciato coi primi sintomi, nell’agosto del 2019, con un prurito alle gambe che poi ha cominciato a diffondersi, nell’arco di un anno, a tutto il resto del corpo: “Non riuscivo più a dormire, avevo la pelle piagata e quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente a una diagnosi e un piano di cure” ha spiegato ancora Teresa Cherubini, mostratasi molto coraggiosa in questa lotta. “Pensavo di essere io quello forte, invece mi cedevano le gambe” ha rivelato invece papà Lorenzo, accennando a mesi molto difficili e che per fortuna oramai sono alle spalle. “Quello che io ho imparato da padre, è che queste cose si affrontano, oggi con strumenti molto più avanzati, evoluti, complessi, un giorno alla volta, con un obiettivo davanti, pensando al futuro, ma con coraggio, con speranza e con fiducia” aveva detto Jovanotti proprio in occasione di una riunione annuale dell’IEO.











© RIPRODUZIONE RISERVATA