Teresa Langella derubata in hotel: “Hanno toccato i miei sacrifici…”/ “Che ladra/o!”

Teresa Langella, tela rabbia per il furto subito in albergo: “L’idea che le mani sporche…”

Il mondo dei social non è solo teatro della propria quotidianità o, come da tendenza più recente, di messaggi pubblicitari e attività di business. Soprattutto i personaggi noti al mondo dello spettacolo, spesso utilizzando i propri profili digitali per rendere partecipi i propri follower nel merito di vicissitudini anche poco felici. Un caso recente riguarda Teresa Langella, volto noto di Uomini e Donne, che ha raccontato su Instagram un evento piuttosto triste. L’ex tronista ha infatti condiviso un vero e proprio sfogo dopo essere stata derubata.

“Che brutto essere derubati; l’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i miei sacrifici, mi fa provare tanta rabbia. Che ladra/o!”. Inizia così uno dei post più eloquenti di Teresa Langella nel raccontare la rabbia e la tristezza per il furto subito. L’ex tronista si dice sconvolta, come giusto che sia; un’esperienza simile non è mai semplice da affrontare, soprattutto quando si è costretti a subirla senza poter intervenire in alcun modo.

Teresa Langella sbotta su Instagram dopo essere stata derubata: “Non meritate un briciolo di niente!”

“Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose, ma tanto a cosa servirebbe?“. Continua così lo sfogo di Teresa Langella, evidentemente ferita dal gesto oltre che lecitamente arrabbiata per chi pensa di poter approfittare delle cose altrui in una maniera così becera. L’esperienza del furto vissuta dall’attuale compagna di Andrea Del Corso sarebbe avvenuta in albergo – come riportato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip – circostanza ancora più valida per sentirsi particolarmente arrabbiati.

“Non meritate un briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso!“, conclude così Teresa Langella lo sfogo pubblicato su Instagram che mette un punto ad una serie di stories dove ha messo in evidenza tutto il suo disprezzo per chi ha avuto l’idea di compiere un gesto così vile. Nonostante la disavventura, l’ex tronista ha dimostrato comunque grande compostezza e maturità nel denigrare il gesto, limitandosi a parole blande ma comunque taglienti oltre che lecite in una circostanza simile.











