Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano/ “Maglia X Mas? Leggerezza ma Aldo Montano…”

Una leggerezza ha reso Enrico Montesano un facile bersaglio. Questa la tesi della moglie Teresa Trisorio in merito al caso scoppiato dopo che si è mostrato con la maglietta della Decima Mas a Ballando con le Stelle, che ha poi espulso l’attore. Questa decisione proprio non va giù alla donna. “Ha commesso una leggerezza, non c’è dubbio e la sta pagando cara“, afferma a La Stampa. Ci tiene a precisare che il marito “non ha padrini politici, è un uomo libero e come tale è stato consigliere comunale per la sinistra e come tale ha appoggiato in piena onestà altre battaglie“.

Ora hanno dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma affinché venga tutelata l’immagine dell’attore, anche perché non si tratta di una maglia mostrata in diretta, a sorpresa. “Qui si tratta di registrazione, di una clip. Dunque tutti avevano visto quella maglia e nessuno ha detto nulla, e nel montaggio degli spezzoni, nessuno ha pensato di tagliare“. Teresa Trisorio parla anche della collezione di magliette del marito, dall’Urss alla Cina di Mao. “Lui non si é mai sognato di essere filosovietico e Maoista. E c’era anche questa, che peraltro si vende nei negozi“.

TERESA TRISORIO, MOGLIE DI ENRICO MONTESANO: “ALDO MONTANO CON SCRITTA SUL BRACCIO…”

Teresa Trisorio ha subito notato quella maglia con il logo della Decima Mas. “Quando l’ho vista sinceramente mi sono stupita, mi sono detta, adesso figurati che succede, se ne poteva mettere un’altra. Invece nessuno ha detto niente. Poi il caos“, spiega la moglie di Enrico Montesano a La Stampa. L’aupsicio del marito è che la vicenda si chiuda senza ulteriori scossoni. “Infatti ha chiamato l’Anpi chiedendo di essere ricevuto per spiegare e per ribadire quali sono i suoi principi. Ancora non hanno risposto ma fido che lo faranno“. Riguardo Selvaggia Lucarelli, che con la sua denuncia ha fatto scoppiare il caso, non nutre alcun rancore: “No, capisco che era inevitabile. (..) È vero che avrebbe potuto condividere con gli autori prima di mettere tutto in chat ma è andata così“. Quel che le dispiace è, invece, che ci siano due pesi e due misure.

Il riferimento è ad Aldo Montano, ballerino per una notte nell’edizione 9 di Ballando con le Stelle: “Ha la stessa scritta incisa sul braccio durante le prove, e non si prova con le maniche lunghe. Sul sito della Marina si parla di medaglia d’oro alla X Mas, adesso ce la dovremmo prendere anche con la Marina?“. Ma il corpo si divise in due e la parte di cui parla il sito della Marina è quella che continuò a combattere al Sud per gli alleati. A consolare Teresa Trisorio, comunque, “i post di chi ha capito che si è trattato solo d’ingenuità senza secondi fini come Marcello Veneziani“.











