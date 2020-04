Teresanna Pugliese “Uscire dal GF Vip è stato uno choc”/ “La scena che ho visto…”

Teresanna Pugliese ieri è finalmente tornata in tv per la gioia dei suoi fan. Ad ospitarla non poteva che essere Barbara d’Urso che con il suo Live è riuscita a rimettere insieme la coppia formata dall’ex tronista e da Licia Nunez. L’attrice ha avuto modo di raccontare il suo ritorno alla vita e anche Teresanna Pugliese ha fatto lo stesso partendo da alcuni presupposti diversi rispetto all’attrice. Licia Nunez è entrata all’inizio del programma quando ancora il Coronavirus non era nemmeno all’orizzonte mentre Teresanna Pugliese rivela: “No, in realtà io sono entrata il 17 febbraio quando qualcosa c’era con la coppia di cinesi ricoverati a Roma”. Barbara d’Urso però la interrompe perché quello che le interessa è capire cosa è successo alla sua uscita e come ha trovato il nuovo mondo di cui era informata ma che forse non immaginava in questo modo.

TERESANNA PUGLIESE RIVELA DEL SUO SCIOCCANTE RITORNO ALLA VITA

Teresanna Pugliese conferma a Live Non è la d’Urso si essere stato uno choc il fatto di tornare e vedere tutti con mascherine, copriscarpe e guanti parlarle da lontano senza avvicinarsi. In particolare, la tronista racconta: “Per quanto abbiamo potuto immaginare attraverso gli aggiornamenti che sono arrivati in casa. Il primo contatto che ho avuto all’uscita della porta rossa la prima scena è stata un film, da lontano gli addetti ai lavori che mi parlavano a gesti e da lontano, io ho ancora la pelle d’oca a pensarci. Io sono rimasta immobile perché non sapevo che fare perché è stato troppo forte e scioccante, non sapevo cosa fare. Sono rientrata addirittura ma in quel momento ero completamente sotto choc, non capivo più niente”. Riuscirà adesso a fare i conti con quello che è successo come tutti noi? Clicca qui per vedere il video del momento.



