Terra amara/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Demir contro Yilmaz, Zuleyha è esasperata

Terra amara, anticipazioni puntata 1° agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 1° agosto, su Canale 5, ci dicono che dopo aver letto la lettera scritta da suo padre, Demir chiede perdono a Hunkar per tutto il male che le ha provocato. Madre e figlio si scambiano il loro affetto. Zuleyha, intanto, è in ospedale con il piccolo Adnan che si sta lentamente riprendendo dall’operazione. Yilmaz li osserva al di fuori della stanza e sorride, ripensando a tutti i momenti che hanno passato insieme come famiglia, ma anche al desiderio di poter stare finalmente uniti come una famiglia. Mujgan, invece, è a casa sua e piange per la fine del suo matrimonio. Con la mente torna al momento in cui lei e Yilmaz erano felici e si erano giurati amore eterno. Hunkar, infine, chiude con il passato, bruciando una foto di Adnan Sr., mentre Fekeli pensa a lei in silenzio.

Beautiful/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Steffy è in partenza, ultimo saluto a Liam

Cetin chiede a Gulten di sposarsi subito poiché è consapevole che la faida tra le famiglie di Demir e di Yilmaz non finirà mai. Il giorno dopo, Demir si reca in ospedale per far visita ad Adnan Jr. ma nota che fuori dalla sua stanza è stata rimossa la targa del reparto di pediatria dedicato a Zuleyha. Lo Yaman scopre che è stata Mujgan a farla rimuovere e capisce che l’odio della donna verso sua moglie è ancora molto forte…

Un altro domani/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Carmen aveva ucciso Victor? Julia deve...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 1° agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz giunge in ospedale e ha subito uno scontro con Demir; Hunkar cerca di sedare la discussione, finché Zuleyha si mette in mezzo e ordina ai due di andare via. Saniye è convinta erroneamente che Fadik sia incinta, quindi le vieta di fare tutti i lavori più pesanti. La ragazza, però, pensa che la donna abbia scoperto che i gioielli di Azize sono andati persi e quindi la stia mettendo da parte per poi licenziarla in tronco…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il ferimento del piccolo Adnan dovrebbe riavvicinare le famiglie, invece non fa altro che provocare l’effetto contrario. Demir e Yilmaz litigano per la paternità del bambino. Zuleyha, esasperata, dichiara di non voler vedere più nessuno dei due: la sua priorità è solo suo figlio. Hunkar e Demir hanno un confronto in cui lui le fa leggere la lettera del padre dove lui gli chiedeva di prendersi cura di Sevda. Madre e figlio parlano tra loro, si chiariscono, e finalmente fanno pace. Mujgan, spinta da Behice, mente a proposito della paternità di Adnan e confessa a Yilmaz di averlo saputo solo una volta in ospedale. Nazire, però, ha origliato le due, e smaschera il loro piano durante una cena in famiglia.

Sei sorelle/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Salvador scopre di Diana e Alonso e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA