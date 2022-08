Terra amara/ Anticipazioni 1° agosto: Yilmaz chiede di Zuleyha, Fekeli torna a casa

Terra amara, anticipazioni puntata 1° agosto: Fekeli torna a casa

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 1° agosto svelano che Fekeli torna a casa, ad Adana, dopo ben vent’anni di prigione. La prima cosa che fa è andare a trovare Salih, al quale spiega che intende regolare i conti con il passato. L’uomo ha necessità di trovare qualcuno che gli sia vicino e che possa educare, quindi decide di prendere con sé Cetin, il figlio di Salih.

Intanto, Demir è ostinato e ordina a Gaffur di rintracciare ad ogni costo Yilmaz, che però non viene trovato. Al suo posto, si scovano invece i documenti falsi dei due giovani. Yilmaz è invece al sicuro; è stato curato e accudito e, al risveglio, continua a chiedere a Gulten di terra Il giovane vuole capire se la sua amata sia stata costretta oppure se abbia scelto liberamente di sposare Demir perché si è innamorata di lui.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha ha partorito

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir, venuto a conoscenza della liberazione di Yilmaz è preoccupato di un possibile ritorno del suo rivale d’amore alla tenuta, quindi decide di occuparsene in prima persona. Il rampollo così, non appena vede Yilmaz, gli spara a vista. Dopo, però si rende conto di non essere consapevole se Yilmaz sia morto o sia riuscito a sopravvivere, così incarica Gaffur di cercare il cadavere, che tuttavia non si trova. Ciò significa che Yilmaz è ancora vivo. A salvarlo e aiutarlo dopo lo sparo è stato Gulten che lo ha poi affidato a Sabahattin.

Intanto, Zuleyha ha partorito Adnan. Sermin crede che il piccolo sia nato prematuro e di sia stato il frutto di rapporti prematrimoniali fra Demir e Zuleyha. Gulten invece viene a scoprire dell’incidente delle scale e accusa Saniye di essere complice di Sermin del tentativo di far abortire Zuleyha. Intanto, Demir trama ancora contro gli amanti sventurati e stavolta dice a Cengaver una falsa verità: Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha e avrebbe tentato di abusare di lei.











