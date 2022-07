Terra amara/ Anticipazioni 29 luglio: Demir spara a vista a Yilmaz

Terra amara, ecco dove eravamo rimasti, nella puntata del 28 luglio: il diabolico piano con il serpente di Saniye…

Cosa è successo nelle puntate precedenti di Terra amara? Dopo aver saputo che, grazie a un’amnistia, Yilmaz avrebbe potuto riconquistare la libertà, Demir va su tutte le furie e decide di far tutto ciò che è in suo poter per evitare che il detenuto venga rilasciato. Nonostante ciò però non riesce nell’intento e Yilmaz è finalmente libero e può definitivamente lasciare la prigione, riabbracciando la sua libertà. Contemporaneamente accresce l’invidia di Saniye per la gravidanza di Zuleyha.

Una vita/ Anticipazioni 29 luglio: Felipe decide di fidarsi di Dori

Saniye infatti è preoccupata che, quando il bambino nascerà, toglierà l’eredità a sua figlia Betul. Coalizzata con Sermin, Saniye escogita un piano: fa entrare un serpente velenoso nella stanza di Zuleyha sperando che uccida sia la mamma che il figlio che porta in grembo. Il piano però fallisce: Zuleyha non muore ma, vedendo l’animale, si spaventa e, scappando, inciampa e cade dalle scale. Svenendo induce il parto, il bambino nascerà prematuro…

Beautiful/ Anticipazioni 29 luglio: Hope e Liam ascoltano Bill, forse è meglio...

Terra amara, anticipazione puntata del 29 Luglio: la nascita di Adnan “il prematuro”…

Le anticipazione della puntata di Terra amara, in onda il 29 luglio, rivelano che Demir, venuto a conoscenza della liberazione di Yilmaz, preoccupato di un possibile ritorno del suo rivale d’amore alla tenuta, decide di occuparsene in prima persona. Il rampollo così, non appena vede Yilmaz, gli spara a vista. Poco dopo però si rende conto di non essere consapevole se Yilmaz sia morto o sia riuscito a sopravvivere. Così incarica Gaffur di cercare il cadavere: Yilmaz è ancora vivo. A salvarlo e aiutarlo dopo lo sparo è stato Gulten che lo ha poi affidato a Sabahattin.

Un posto al sole festeggia le seimila puntate/ Storico traguardo per la serie che…

Contemporaneamente è nato il figlio di Zuleyha, Adnan. Sermin accusa il piccolo di essere nato prematuro e di essere il frutto di rapporti prematrimoniali fra Demir e Zuleyha. Gulten invece viene a scoprire dell’incidente delle scale e accusa Saniye di essere complice di Sermin del tentativo di far abortire Zuleyha. Demir continua la sua impresa di separare gli amanti sventurati, per farlo questa volta dice a Cengaver una falsa verità: ossia Yilmaz sarebbe il fratellastro di Zuleyha e avrebbe tentato di venderla e abusare di lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA