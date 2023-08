Terra amara/ Anticipazioni 10 agosto 2023: Hunkar è morta, Behice l’ha uccisa…

Terra amara, anticipazioni puntata 10 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 10 agosto, su Canale 5, ci dicono che, Zuleyha chiede a Gulten informazioni sulla sua permanenza a casa di Fekeli. L’amica le promette che cercherà di fare il possibile per farla tornare in tenuta Yaman. Anche Saniye si preoccupa per la giovane nuora. Nel frattempo, Yilmaz arriva in villa e tenta di chiedere perdono a Zuleyha per averle portato via il piccolo Adnan senza averle chiesto il permesso. In quel momento arriva anche Demir, che chiede a Saniye dove si trovi sua madre. L’autista riferisce allo Yaman jr. di averla accompagnata poco lontano dalla città, quindi lui decide di raggiungerla. Intanto, c’è un chiarimento tra Zuleyha e Yilmaz, che porta i due amanti a far pace e rinnovare le loro intenzioni di fuggire insieme in Germania.

Quando i gendarmi arrivano in tenuta, Gaffur è terrorizzato perché teme che abbiano scoperto che lui aveva ucciso Hatip. Nel frattempo, Behice si allontana dalla scena del crimine e, per simulare una rapina, priva il cadavere di Hunkar di tutti i gioielli; poi, si libera dell’arma del delitto e va al circolo, dove si sta svolgendo una riunione delle signore come se niente fosse.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il corpo senza vita di Hunkar giace a terra tra le rovine di un sito, mentre al Circolo le altre donne parlano proprio della matriarca degli Yaman e della faida tra le famiglie di Demir e di Yilmaz. In quel momento arriva proprio il figlio di Hunkar, il quale apprende che sua madre non è ancora arrivata alla riunione del Circolo. Behice ha dei flashback in cui ricorda il modo in cui ha ucciso la signora Yaman. La zia di Mujgan ha uno sguardo imperturbabile e non è minimamente scossa dall’atto criminoso che ha compiuto…

Demir, intanto, si mette alla ricerca di sua madre e, tornato in villa, rintraccia una lettera che la donna gli aveva indirizzato. Così l’uomo apprende che lei e Fekeli avevano intenzione di sposarsi.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, un gesto eroico di Fikret rinnova la fiducia di Fekeli verso suo nipote. Behice è determinata a smascherare il ragazzo, sbattendogli in faccia la verità: perché ha due passaporti con due nomi diversi? Il giovane spiega le sue motivazioni e mostra anche la presunta cicatrice che si sarebbe fatto da bambino. Umiliata, Behice si alza da tavola. Nel frattempo, Zuleyha non perdona Yilmaz per avergli rapito il figlio e gli dice che non vuole più vederlo. Fekeli comunica alla sua famiglia che lui e Hunkar si sposeranno; per Behice è un colpo grosso e giura vendetta nei confronti della sua rivale.

L’occasione arriva quando la matriarca degli Yaman riceve informazioni molto preziose dal suo investigatore privato nei riguardi del torbido passato della zia di Mujgan. Le due donne si incontrano, Hunkar la smaschera, ma paga caro l’affronto; Behice la pugnala a morte.











