Terra amara/ Anticipazioni 10 luglio 2023: Julide e Sabahattin si sposano, ma Sermin…

Terra amara, anticipazioni puntata 10 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 10 luglio, su Canale 5, ci dicono che si svolge il matrimonio di Sabahattin e Julide, al quale tutti i loro amici e familiari più cari sono invitati. Yilmaz si presenta con Mujgan, mentre Zuleyha è con Hunkar. C’è anche Demir, che decide di ripagare sua madre con la stessa moneta. Infatti lo Yaman junior fa una confessione platea e rivela che Sevda, la sua accompagnatrice, era stata l’amante di suo padre, ed è stata da lui affidata alle sue cure. Sevda rappresenta per Demir una seconda madre. Il matrimonio tra suo padre Adnan Sr. e Hunkar era già finito, ma non potevano divorziare. Sevda è quindi una persona molto importante per Demir, il quale chiede ai presenti di rispettarla.

Hunkar ascolta sconcertata le parole di Demir, e si sentono diverse voci e mormorii tra i presenti. Terminato il discorso, lo Yaman junior si siede al tavolo con Sevda, mentre Hunkar cerca di riprendersi e dà agli sposi Julide e Sabahattin il suo regalo speciale.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret si presenta a Fekeli: è suo nipote, figlio di suo fratello. Al matrimonio, Hunkar disconosce Demir come suo figlio pubblicamente; tra madre e figlio c’è un’accesa discussione, al termine della quale la donna lascia la cerimonia. Inoltre, la serata viene rovinata anche da Sermin, che tira della vernice rossa a Julide! Infine, una volta rientrati in casa, Sevda riesce a convincere Demir a cercare di far pace con Hunkar, la quale però è ancora molto infuriata per le parole del figlio. La donna non accetta questo affronta, quindi decide di dar via tutti gli abiti del figlio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha sognano un futuro insieme, ma il giovane è colmo di rabbia e vorrebbe solo farla pagare a Hunkar per tutto il male che è stato loro provocato. A fermarlo è però il piccolo Adnan, che vede tuffarsi tra le braccia della nonna. Più tardi, Zuleyha perdona Hunkar per tutto quello che è stato fatto, dicendole che ora, essendo anche lei una madre, la capisce molto bene. Demir, cacciato da casa Yaman, si rifugia da Sevda che considera al pari di una seconda madre. Continuano le insicurezze di Mujgan su Yilmaz, alimentate anche da Behice che sembra far leva su questi suoi sentimenti per farle covare ancora odio nei confronti di Zuleyha. Gli uomini di Enrol prendono di mira Fekeli e hanno l’intenzione di ucciderlo. Intanto si celebra il matrimonio tra Julide e Sabahattin…

