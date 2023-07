Terra amara/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Yilmaz, gravi accuse verso Mujgan

Terra amara, anticipazioni puntata 7 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 7 luglio, su Canale 5, ci dicono che si parla della morte di Hatip alla riunione del consiglio di Adana. Tutti concordano nel dire che l’uomo sia stato ucciso dagli uomini di Cukurova, come era già accaduto con Vedat. Nel frattempo, Enrol e i suoi scagnozzi discutono su Hatip e su come la colpa sia ricaduta su di loro. Il gruppo di criminali conviene che dovrebbe far fuori Fekeli per aver messo in giro quelle voci. Yilmaz e Zuleyha si sono riuniti e passano del tempo con il piccolo Adnan. I due amanti sognano il momento in cui potranno finalmente stare insieme.

In villa Yaman, Hunkar impedisce a Demir di entrare in casa e gli ordina di andare a vivere con Sevda, visto che la considera come una seconda madre. C’è uno scontro tra madre e figlio, in cui quest’ultimo la minaccia: prima o poi se ne pentirà. A Demir viene inoltre vietato di vedere Zuleyha e i bambini. Un vero ribaltamento dei ruoli, ma siamo sicuri che lo Yaman resterà a guardare senza far nulla?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan si preoccupa e teme che prima o poi Zuleyha parlerà e la denuncerà per tentato omicidio. Behice è però tranquilla perché se anche solo parlasse nessuno la crederebbe. Yilmaz rientra a casa e se la prende con sua moglie, accusandola di aver tentato di uccidere Zuleyha. Interviene Behice che si mette in mezzo. Anche Fekeli difende la nuora, sostenendo che fosse in casa a fare il bagno a Kerem Ali insieme alla zia. Poi invita Yilmaz a chiedere scusa a sua moglie, mentre Mujgan crede che Zuleyha abbia solo mentito. Ma sappiamo che non è così…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si risveglia dall’intervento. Gaffur spara a Hatip e lo uccide per sbaglio; alla scena assiste, non vista, un’incredula Sermin. Intanto Naciye denuncia suo marito per l’omicidio di Cengaver, e dopo la confessione, la polizia emana un mandato di arresto. Ben presto si sparge la voce su Hatip che ha ucciso Cengaver: dalla tenuta arriva fino alle orecchie di Demir. Intanto, Yilmaz va in ospedale per vedere Zuleyha e quest’ultima gli confessa finalmente che Adnan è suo figlio, raccontandole di tutto il dolore che ha dovuto patire dagli Yaman e di come Mujgan, al corrente della paternità del piccolo, voleva costringerla a impiccarsi.

Yilmaz è furioso e vorrebbe uccidere Hunkar, poi si blocca quando vede Adnan correre in braccio alla nonna. Zuleyha confessa a Gulten che ha intenzione di vendicarsi di Mujgan per tutto il male che le ha provocato. A Cukurova si diffonde la notizia della morte di Hatip, e tutti convengono sia opera degli uomini di Enroll, non sapendo che il responsabile è Hatip.











