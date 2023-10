Terra amara/ Anticipazioni 10 ottobre 2023: Zuleyha capisce di amare Demir…

Terra amara, anticipazioni puntata 10 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 10 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Mujgan è andata a casa di Gulten con una richiesta ben precisa: trasferirsi altrove e lasciare la casa, parte dell’eredità di Yilmaz, a lei e sua zia. La reazione di Saniye è esplosiva e vuole subito informare Fekeli e Zuleyha affinché intervengano. Tuttavia Gulten la prega di non farlo, e alla fine riesce a convincerla: la ragazza è preoccupata di eventuali ritorsioni da parte di Behice e Mujgan. Conoscendole, sa bene di cosa siano capaci di fare. Nel frattempo, Fikret, parlando con il cugino Bahtiyar, capisce di provare dei forti sentimenti per Mujgan.

Il nipote di Fekeli realizza di essersi davvero innamorato della dottoressa! Ciò non era previsto nei suoi piani. Quando è arrivato a Cukurova, Fikret voleva solo vendicarsi di Demir Yaman, ma questo “piccolo ostacolo” rischia di mandare a monte il suo progetto…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret non è l’unico a prendere consapevolezza dei propri sentimenti per qualcuno. Nello stesso istante, Zuleyha si trova a fare i conti su ciò che prova realmente Demir. Sevda lo aveva notato già da un po’. La nuova signora Yaman è triste quando suo marito esce di casa, all’ora di cena, senza dare spiegazioni, e poi tarda a rientrare. Che Zuleyha abbia iniziato a provare dei sentimenti verso di lui?

Nel frattempo, Umit accelera il suo piano per far cadere Demir nella sua trappola, come consigliato da Fikret. Quest’ultimo infatti teme che si riavvicina a Zuleyha, in via di ripresa dopo la morte di Yilmaz. Il primario quindi chiama lo Yaman con la scusa di una tubatura rotta e gli chiede di aiutarla. Demir non esita a riparare il guasto, e Umit ne approfitta per cercare di sedurlo…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha scopre, tramite una lettera in ufficio, che Demir ha un fratellastro. Quando glielo comunica, lo Yaman capisce che chiunque abbia distrutto la lapide di suo padre potrebbe essere il presunto impostore e non esiterà a fargliela pagare. Sappiamo che si tratta di Fikret, che intanto consiglia a Umit di accelerare il suo piano per far crollare Demir, dato che teme un riavvicinamento tra lui e Zuleyha. Intanto Fadik è disperata perché Rashit è sparito il giorno delle nozze, e in tenuta si danno da fare per ritrovarlo, ma con scarsi risultati.

Behice si sfoga con Mujgan e in qualche modo la manipola; la dottoressa si presenta quindi da Gulten per reclamare la casa in cui abita, che fa parte dell’eredità di Yilmaz.











