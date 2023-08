Terra amara/ Anticipazioni 11 agosto 2023: la disperazione di Demir, Hunkar è morta

Terra amara, anticipazioni puntata 11 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 11 agosto, su Canale 5, ci dicono che Fikret incarica Cetin di avvisare la famiglia dell’operaio ferito in ospedale dell’accaduto. Di fronte a tale altruismo, Cetin ha un commento sul fatto che il giovane è davvero il nipote di Fekeli perché ne riconosce le sue buone qualità. Mujgan, poi lo invita a tornare a casa. Nel frattempo, Demir è ancora alla ricerca di sua madre. Dato che non riesce a trovarla, confida a Zuleyha le sue preoccupazioni: Hunkar non è ancora arrivata al Circolo, al che pensa fortemente che possa essere accaduto qualcosa alla donna. Nella sua ricerca, Demir trova la lettera che sua madre stava scrivendo per lui e scopre anche che Hunkar e Fekeli stavano pensando di scappare. Zuleyha, però, gli fa notare un particolare: la missiva risulta incompiuta…

Senza pensarci due volte, Demir si reca da Fekeli e lo avverte che sa tutto sui loro piani, ma finché sarà in vita, non ci sarà alcun matrimonio. La conversazione si sposta su Hunkar ed entrambi ammettono di non averla più vista da un po’. Nel frattempo, Gaffur si sta nascondendo dalle autorità poiché pensa di essere stato scoperto come unico responsabile della morte di Hatip. Si scopre ben presto che si è solo trattato di un equivoco!

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che le ricerche di Hunkar proseguono, e la preoccupazione si diffonde in tutta la tenuta Yaman. Demir e Zuleyha telefonano a tutte le amiche e ai conoscenti della matriarca, ma nessuno sembra averla vista da nessuna parte. Fekeli fa lo stesso, interrogando i suoi dipendenti, ma le risposte sono altrettanto negative. A quel punto Ali Rahmet e Demir radunano tutti i loro uomini per iniziare una grande ricerca. La notizia si diffonde in paese, e giunge fino in ospedale dove ci sono anche Mujgan e Fikret. In tenuta arriva anche Yilmaz e si offre per aiutare Fekeli nelle ricerche. In quel momento giunge un operaio che consegna loro un fazzoletto di Hunkar…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha inizialmente è infuriata con Yilmaz per avergli portato via Adnan senza chiederle il permesso, poi però lo perdona e i due amanti rinnovano le loro volontà di scappare da Cukurova. Fekeli comunica alla sua famiglia che lui e Hunkar si sposeranno; per Behice è un colpo grosso e giura vendetta nei confronti della sua rivale. L’occasione arriva quando la matriarca degli Yaman riceve informazioni molto preziose dal suo investigatore privato nei riguardi del torbido passato della zia di Mujgan. Le due donne si incontrano, Hunkar la smaschera, ma paga caro l’affronto; Behice la pugnala a morte.

Dopo aver commesso l’omicidio a sangue freddo, Behice si reca al Circolo come se niente fosse. Demir inizia a cercare sua madre ovunque perché ha bisogno di una sua firma, ma non riesce a trovarla.











