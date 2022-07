Terra amara/ Anticipazioni 11 luglio: Zuleyha ha un malore, Yilmaz denunciato

Terra amara, anticipazioni puntata 11 luglio: il malore di Zuleyha

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda l’11 luglio, svelano che Zuleyha si darà da fare per aiutare chiunque dopo l’epidemia di tifo che ha colpito la tenuta. I malati aumentano ogni giorno, così come le morti. La sarta, allora, si sta rimboccando le maniche, aiutando Demir a trasportare i contagiati in ospedale, in particolare si occupa della bambina di Nazire, che giace in gravi condizioni. A un certo punto, esausta, Zuleyha accusa un malore.

Più tardi, Demir parte per un importante viaggio d’affari. In sua assenza, Hunkar compie una scelta che complicherà molto la vita alla coppia protagonista: Yilmaz sia un assassino, lo denuncia alle autorità locali, dicendo loro che nella sua tenuta si nasconde un delinquente. Per Zuleyha e Yilmaz inizia un nuovo calvario di dolore…

Terra amara, dove eravamo rimasti: l’epidemia di tifo, nuove difficoltà per Zuleyha e Yilmaz

Nelle precedenti puntate di Terra amara, nel villaggio scoppia un’epidemia di tifo che non risparmia nessuno. Tra morti e feriti, Zuleyha si dà da fare per aiutare chiunque. La sua generosità è immensa, però ne sta risentendo molto a livello di salute. Infatti, per accudire la figlia di Nazire, la giovane finisce per sentirsi male, dato che sta passando molte notti insonni ed è anche stressata.

Altrove, Hunkar ha scoperto che Zuleyha e Yilmaz non sono fratelli e sospetta, come inizialmente tutti pensavano quando si erano presentati nella tenuta, e crede anche che l’uomo sia coinvolto nella morte del marito Adnan. Decisa a scoprire la verità, la donna affida a Gaffur l’arduo compito di indagare sul passato di Zuleyha e Yilmaz. L’uomo, così, comincia a rivolgere domande a tutti sperando di trovare un indizio per capire cosa nascondono. La vita dei due sposini non è mai stata così difficile. Ma i problemi non finiscono qui…

