Una Vita e Terra Amara/ Anticipazioni puntata 8 luglio: Ignazio tradisce Alodia…

Una Vita e Terra Amara, le anticipazioni della prossima puntata

Il primo pomeriggio di canale 5 estivo è totalmente dedicato alle emozioni e ai colpi di scena delle soap opera. Domani, venerdì 8 luglio, subito dopo il quotidiano appuntamento con Beautiful, torna in onda Una Vita, la famosa soap opera spagnola che, da anni, fa compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Mediaset e che è giunta all’ultima stagione. Dalle 15.40, poi, spazio alla nuova soap turca. Terra Amara ha debuttato da pochi giorni su canale 5 e racconta l’amore tra Zuleyha e Yilmaz, costretti a fuggire dalla propria terra e a mentire a tutti per poter vivere il proprio amore.

Due soap diverse che, tuttavia, raccontano la bellezza dei veri sentimenti. Cosa accadrà, dunque, nella prossima puntata di Una Vita e Terra Amara? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Una Vita, anticipazioni puntata 8 luglio

Nella puntata di Una Vita in onda l’8 luglio, Rosina e Hortensia ordineranno ad Azucena di trovarsi un fidanzato non immaginando che ci sia del tenero con il giovane nipote di Pascual, I due giovani, tuttavia, stando bene insieme, continueranno a vedersi, fino a quando il Sacristan Senior deciderà di fare di tutto per tenere il figlio lontano dalla nipote di Rosina. L’uomo, così, ordinerà al padre di sospendere le lezioni con Liberto.

Tra Ignazio e Alodia, nel frattempo, la situazione è sempre più tesa. Il dottore trascorre sempre più tempo a lavoro mentre la moglie non nasconde di avere dei sospetti sulla condotta del marito. L’uomo, infatti, da mesi ha ormai un’amante e la verità potrebbe essere più vicina del previsto. Un biglietto, infatti, potrebbe far scoprire tutto ad Alodia.

Terra Amara, anticipazioni puntata 8 luglio

Nella puntata di Terra Amara in onda l’8 luglio, Zuleyha e Yilmaz sono stati smascherati. Hunkar ha, infatti, scoperto che i due non sono fratelli e sospetta che l’uomo sia coinvolto nella morte del marito Adnan. Decisa a scoprire la verità, la donna affida a Gaffur il compito di indagare sul passato di Zuleyha e Yilmaz. L’uomo, così, comincia a rivolgere domande a tutti sperando di trovare un indizio per capire cosa nascondono.

Nel frattempo, nel villaggio scoppierà un’epidemia di tifo. Anche Zuleyha si sentirà male per lo stress e la stanchezza accumulate durante la notte passata ad accudire la figlia di Nazir e ad aiutare tutti i malati.











