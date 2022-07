Terra amara/ Anticipazioni 12 luglio: Yilmaz arrestato, Zuleyha salvata da Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 12 luglio: Yilmaz viene arrestato

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda l’11 luglio, svelano che Yilmaz viene arrestato e portato in prigione a Istanbul, in attesa di giudizio. Zuleyha è disperata, ma ben altri problemi. Nella villa, la sua presenza suscita ingiurie, invidia, e sospetti da parte di Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye. Hunkar quindi relega Zuleyha nelle baracche. Intanto, Gulten trova la fede di Yilmaz nel cuscino di Zuleyha: dopo aver compreso il rapporto che lega i due giovani, dice alla ragazza che non dirà niente. Poi le dà la fede.

Demir torna dal suo viaggio di lavoro per il Governo turco ed è furioso: dopo aver appreso dell’arresto di Yilmaz, e del rischio che venga condannato a morte, si arrabbia con Hunkar che ha mandato Zuleyha a vivere al villaggio di baracche. Demir la salva, riportandola in tenuta, e le assicurando che farà di tutto per sollevare Yilmaz dall’accusa di omicidio. Poi, Demir e Zuleyha, tornano insieme alla villa e suscitano stupore e invidia da parte di di Fadik, Gaffur, e Saniye.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha si sente male…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si è sentita male. La ragazza si è data un gran da fare per aiutare chiunque dopo l’epidemia di tifo che ha colpito la tenuta. Inoltre la mancanza di sonno, per accudire la figlia di Nazire, ha compromesso ulteriormente il suo stato di salute.

Nel frattempo, Demir è partito per un importante viaggio d’affari all’estero. In sua assenza, Hunkar compie una scelta che complicherà molto la vita alla coppia protagonista: credendo che Yilmaz sia un assassino, lo denuncia alle autorità locali, dicendo loro che nella sua tenuta si nasconde un delinquente. Zuleyha cade nello sconforto, consapevole che per lei e Yilmaz non ci sarà mai un attimo di pace.

