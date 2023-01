Terra amara/ Anticipazioni 13 gennaio: Yilmaz disperato, Mujgan è in partenza…

Terra amara, anticipazioni puntata 13 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 13 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Gaffur, su consiglia di Saniye, arriva al commissariato per parlare con Demir e decidere sul da farsi. Quando vede Cengaver andare via, lo tratta male e lui reagisce minacciandolo. Finalmente solo con Demir, il capomastro gli rivela che la madre non sa nulla dell’arresto perché è andata ad un funerale insieme a Zuleyha. Demir, allora, gli dice di non dirle niente e di avvertire piuttosto il suo avvocato: non resterà in carcere un altro giorno di più.

Intanto, Yilmaz e Fekeli sono arrivati ad Ankara, dove sperano di riuscire a trovare Mujgan prima che sia troppo tardi. Yilmaz si reca a casa della sua amata, ma lì vi trova l’amica Figen che gli dice che la dottoressa è partita. Quindi consiglia al giovane di farsene una ragione: Mujgan non fa parte del suo mondo fatto di pericoli e sparatorie. Se l’ama veramente la deve lasciare vivere la sua vita. Yilmaz le dice che lui la proteggerà da tutto questo, ma deve prima parlarne con lei.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che mentre sta discutendo con Yilmaz, Figen riceve una telefonata da Mujgan, la quale rivela all’amica che è in partenza per gli Stati Uniti con sua madre. Al telefono, la dottoressa è molto incerta, non è sicura se andarsene sia la cosa giusta da fare. Pur non facendo nomi, Yilmaz capisce che chi sta parlando è Mujgan e che sta per partire lontano. Il giovane a quel punto decide di fermarla: la sua fidanzata merita una spiegazione. Deve sapere ciò che prova realmente per lei prima che sia troppo tardi.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar e il dottor Tunca portano Zuleyha in istituto psichiatrico, dove potrà avere tutte le migliori cure in attesa che si riprenda, ma ovviamente non dicono nulla alla tenuta. Solo Gaffur e Saniye sanno la verità. Seher cerca di scoprire cos’è accaduto alla padrona tentando di sedurre il capomastro, ma lui non ci sta. Nel frattempo, Demir, all’oscuro di tutto, viene arrestato e portato in carcere in attesa di giudizio in merito alla sparatoria in cui Yilmaz è rimasto ferito. Dietro le sbarre, il rampollo degli Yaman riceve la visita di Cengaver, che pone la parola fine alla loro amicizia.

Fekeli cerca di spiegare a Yilmaz che deve far chiarezza sui suoi sentimenti: è innamorato di Mujgan, oppure pensa ancora a Zuleyha? Yilmaz sembra però convinto di amare la dottoressa, quindi è deciso a raggiungerla ad Ankara per darle spiegazioni dopo quanto accaduto la sera del loro fidanzamento, quando Zuleyha si era presentata alla sua porta.











