Terra amara/ Anticipazioni 13 luglio: Demir, gesto inaspettato con Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 13 luglio: Demir aiuta Yilmaz

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 13 luglio, svelano che Demir farà un gesto inaspettato nei confronti di Yilmaz, che è stato arrestato e si trova in prigione a Istanbul. Il rampollo, infatti, si dà da fare per trovargli un avvocato, poi parla con il direttore della prigione e fa ottenere al carcerato un materasso e dei soldi. Cosa si nasconde dietro le sue intenzioni benevoli?

Intanto, Zuleyha è presa ancora di mira dalle domestiche della tenuta, nervose e infastidite (oltre che invidiose) per via delle attenzioni che Demir e Hunkar rivolgono alla giovane. La loro gelosia aumenta quando vedono Zuleyha uscire in automobile con i padroni. Poi, una sera Demir porta a cena Zuleyha e le fa una proposta di matrimonio. Cosa risponderà la giovane?

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz arrestato, Zuleyha disperata

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz viene arrestato e portato in prigione a Istanbul, in attesa di giudizio. Zuleyha è disperata, lo ha visto trascinare via in lacrime. La giovane, però, deve guardarsi le spalle da tutti in tenuta. Infatti, la sua presenza e vicinanza ai padroni suscita ingiurie, invidia, e sospetti da parte di Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye. Per vendetta, Hunkar relega Zuleyha nelle baracche. Intanto, Gulten trova la fede di Yilmaz nel cuscino di Zuleyha: dopo averle consegnato l’anello, e compreso il rapporto che lega i due giovani, dice alla ragazza che non dirà niente.

Alla fine, Demir torna dal suo viaggio di lavoro all’estero ed è furioso: dopo aver appreso dell’arresto di Yilmaz, e del rischio che venga condannato a morte, si arrabbia con Hunkar che ha mandato Zuleyha a vivere al villaggio di baracche. Demir la riporta in tenuta, e le assicura che farà di tutto per salvare Yilmaz dall’accusa di omicidio. Poi, Demir e Zuleyha, tornano insieme alla villa, suscitando stupore e invidia da parte di Fadik, Gaffur, e Saniye.











