Terra amara/ Anticipazioni 14 dicembre: Gulten cacciata, arriva Seher

Terra amara, anticipazioni puntata 14 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 14 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Gaffur intende sfruttare il momento delicato in casa Yaman per arrivare ad essere lui il gestore della tenuta. Il tutto all’insaputa di Hünkar, la quale è troppo impegnata a pensare con quanto sta accadendo a Demir e Züleyha (che si sono allontanati da casa), e la donna è molto preoccupata per l’intera situazione. Il capomastro è un uomo astuto e subdolo, quindi approfitterà della situazione. Intanto, Gulten, nonostante sia stata licenziata dal suo ruolo di domestica e messa ad occuparsi di altre attività nella tenuta, viene sorpresa da Hünkar mentre sta aiutando Saniye in cucina. A quel punto, la madre di Demir la caccia bruscamente, in un modo che la ferisce nel profondo. Al suo posto arriva Seher, che sostituisce Gulten in cucina.

Un altro domani/ Anticipazioni 14 dicembre: Julia nei guai, solo Sergio può aiutarla

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir e Cengaver hanno un asso nella manica: un loro polo industriale che possa annientare il nemico, quello di Yilmaz. I due dovranno però prendere in considerazione ogni cosa, perché in ogni mossa economica c’è sempre un margine di rischio e il fallimento può essere dietro l’angolo. Riusciranno nella loro impresa? Oppure Yilmaz avrà un piano di riserva al momento opportuno?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 dicembre: i dubbi di Stefania, partirà?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Müjgan continuano la loro conoscenza, con lui che le chiede scusa per il comportamento inappropriato dimostrato negli ultimi giorni. Intanto, Demir e Cengaver si divertono alle sue spalle, facendo un po’ di ironia riguardo al suo senso di giustizia; Yilmaz, infatti, inizialmente contrario alla mossa di Fekeli di far scarcerare il suo rivale di sempre, mostrandone la sua innocenza, alla fine si ricrede grazie proprio alla dottoressa, e chiede perdono al suo padrino, difendendo perfino Demir dalle chiacchiere alla camera dell’industria. Nel frattempo si diffondono parecchie voci sugli incontri fra Yilmaz e Müjgan, anche perché sembra che i due si incontrino di nascosto e anche di notte. Di conseguenza Züleyha è gelosa e non riesce a nasconde la sua frustrazione in tenuta, dove viene punzecchiata continuamente da Nihal.

Beautiful/ Anticipazioni 14 dicembre: la sorpresa di Paris per Zende stupisce Thomas

Demir vuole costruire una villa molto più grande in cui lei e la sua famiglia potranno vivere più serenamente. Il rampollo non ha ancora perdonato sua madre, è chiaro, per aver dubitato della sua innocenza mentre era in carcere, motivo per cui vuole allontanarsi da lei. Per questo motivo, Demir comunica a Züleyha la sua intenzione di far erigere un’enorme mansione, dove loro andranno a vivere lasciando in via definitiva la tenuta Yaman. Hünkar, però spera ancora che suo figlio possa tornare a vivere con lei, insieme alla moglie Züleyha e al figlioletto Adnan…











© RIPRODUZIONE RISERVATA