Terra amara/ Anticipazioni 14 marzo: Sermin agisce d’astuzia contro Hunkar

Terra amara, anticipazioni puntata 14 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 14 marzo, su Canale 5, ci dicono che Hunkar dà a Saniye l’incarico di organizzare la cerimonia annuale di circoncisione dei bimbi di Cukurova, così da mettere a tacere le voci secondo cui la famiglia Yaman sarebbe in crisi finanziaria e dimostrare, quindi, che il clan è ancora molto potente. Il giorno successivo, Sermin si presenta da Hunkar dicendosi disponibile a ritirare la sua denuncia, ma a una condizione: in cambio pretende un milione di lire turche. Visibilmente spiazzata, Hünkar cerca di scendere a compromessi con la nipote, la quale però non vuole proprio saperne. La signora Yaman sarà dunque costretta ad accettare la sua proposta e a vendere alcuni terreni; in questo modo, la donna pagherà Sermin allo scopo di farle modificare la testimonianza al processo e scagionare così Demir (ancora rinchiuso in una cella di isolamento) da tutte le accuse di omicidio.

Tuttavia Hunkar non sa che Sermin si sta prendendo gioco di lei. Infatti, in accordo con lei, Hatip, dopo aver appreso della vendita dei terreni, scoraggerà tutti i possibili acquirenti e si presenterà da Hünkar con un’offerta di 700.000 lire per i suoi territori. L’offerta è però troppo bassa, quindi inizialmente la donna rifiuta…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir chiede continuamente alla guardia carceraria di poter parlare con sua madre: vuole sapere da lei se è vero che Zuleyha ha tentato la fuga con Yilmaz (e noi sappiamo che non è vero). Gulten, in tenuta, si ritrova a parlare con Cetin, ma viene prontamente sgridata da Saniye che le ricorda come la signora Yaman le abbia proibito di rivolgergli la parola.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha sfiora la tragedia quando riesce a impedire che il piccolo Adnan venga punto da un velenoso scorpione. In seguito, la giovane accusa un malore mentre si trova in strada; è una minaccia di aborto. Soccorsa da Yilmaz, che stava passando con la sua auto proprio in quel momento, viene portata in ospedale dove è curata da Mujgan e Sabahattin. Hunkar, non trovando Zuleyha da nessuna parte, pensa sia fuggita con Yilmaz e se la prende con Fekeli; quest’ultimo confronta il figlioccio il quale gli rivela tutta la verità su quanto accaduto a Zuleyha. Behice ha intuito che c’è qualche attrito tra Fekeli e la famiglia Yaman.

Alcune donne del circolo fanno visita a Hunkar e si offrono di aiutarla a preparare la cerimonia annuale di circoncisione poiché hanno appreso dei suoi problemi economici. La signora Yaman si fa beffe di tali voci e, una volta che le donne sono andate via, incarica Saniye di organizzare tale cerimonia per dimostrare a tutta Cukurova che gli Yaman non sono in crisi. Intanto Sermin e Hatip mettono un atto un piano per vendicarsi di Hunkar e della sua famiglia.











