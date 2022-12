Terra amara/ Anticipazioni 15 dicembre: il saggio consiglio di Fekeli a Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 15 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 15 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Gaffur pensava che fare il signore della tenuta Yaman fosse un gioco da ragazzi, tutto sfarzo e niente lavoro. Invece ci rende conto di non riuscire a gestire tutto e comincia a rimpiangere la presenza di Demir, il quale è ben lontano da casa, e insieme alla sua famiglia in un albergo. Hünkar cerca di riallacciare i rapporti con il figlio, che non ne vuole sapere di tornare alla tenuta. A quel punto la donna decide di prendere in mano la situazione con una mossa che sorprenderà tutti a villa Yaman. Hünkar è molto provata dalla situazione e dalla lontananza del figlio.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 15 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che da quanto Yilmaz e Müjgan hanno iniziato a uscire insieme, non sono mancate le voci e indiscrezioni riguardo la loro relazione, dato che i due non sono ancora ufficialmente fidanzati. E quando Cengaver prenderà un’iniziativa contro Yilmaz, stuzzicandolo al riguardo, quest’ultimo non esiterà a finire alle mani con lui. Il figlioccio di Fekeli lo prende a pugni per difendere l’onore della dottoressa Müjgan, mentre Züleyha, in preda alla gelosia e allo sconforto, si rende conto di quanto il suo amato sia preso dalla nuova donna nella sua vita. Per evitare di peggiorare ulteriormente le cose, Fekeli offre delle perle di saggezza a Yilmaz: deve rendere la cosa ufficiale con Müjgan, proprio per evitare da ora in poi che impazzi il gossip.

Ciò vuol dire che il fidanzamento deve essere reso pubblico. A Müjgan non dispiace, e nonostante ciò che sa del passato di Yilmaz, è comunque desiderosa di proseguire oltre la loro conoscenza. Intanto, Züleyha fa davvero fatica a nascondere il suo dispiacere…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gaffur intende sfruttare il momento delicato in casa Yaman per arrivare ad essere lui il gestore della tenuta. Il tutto all’insaputa di Hünkar, la quale è troppo impegnata a pensare con quanto sta accadendo a Demir e Züleyha (che si sono allontanati da casa), e la donna è molto preoccupata per l’intera situazione. Il capomastro è un uomo astuto e subdolo, quindi approfitterà della situazione. Intanto, Gulten, nonostante sia stata licenziata dal suo ruolo di domestica e messa ad occuparsi di altre attività nella tenuta, viene sorpresa da Hünkar mentre sta aiutando Saniye in cucina. A quel punto, la madre di Demir la caccia bruscamente, in un modo che la ferisce nel profondo. Al suo posto arriva Seher, che la sostituisce in cucina. Demir e Cengaver hanno un asso nella manica: un loro polo industriale che possa annientare il nemico, quello di Yilmaz.

