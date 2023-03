Terra amara/ Anticipazioni 15 marzo: Hunkar è nei guai, Fekeli la salverà?

Terra amara, anticipazioni puntata 15 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 15 marzo, su Canale 5, ci dicono che Fekeli ha saputo della vendita dei terreni e si offre di aiutare Hunkar, proponendole qualunque cifra e le ricorda che la ama. La signora Yaman, però, orgogliosa, rifiuta, pur apprezzando il suo gesto. Mujgan chiama Zuleyha per accertarsi delle sue condizioni dopo la minaccia di aborto. Intanto, l’udienza di Demir si avvicina e se Hunkar non riuscirà ad avere il denaro necessario per Sermin, quest’ultima non ritratterà la sua dichiarazione. Il tempo stringe e Hunkar si vede costretta ad accettare la proposta di acquisto di Hatip – l’unica che ha ricevuto, dato che il diabolico antagonista ha fatto in modo che chiunque rinunciasse ai terreni, così da avere campo libero per incastrare la Yaman. Hatip umilia Hunkar e lei, in preda all’orgoglio, rifiuta all’ultimo momento la sua offerta.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 15 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il tempo stringe e Hunkar non sa come fare per racimolare i soldi. Alla fine, sarà Fekeli a salvarla dalla situazione. Il giorno del processo, mentre Zuleyha è ormai sicura che sua suocera e Fekeli abbiano una relazione, Sermin non si presenta per ritirare la sua denuncia: e per Demir si mette davvero male…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha ha una minaccia di aborto. Soccorsa da Yilmaz, che stava passando con la sua auto proprio in quel momento, viene portata in ospedale dove è curata da Mujgan e Sabahattin. Hunkar, non trovando Zuleyha da nessuna parte, pensa sia fuggita con Yilmaz e se la prende con Fekeli; quest’ultimo confronta il figlioccio il quale gli rivela tutta la verità su quanto accaduto a Zuleyha. Behice ha intuito che c’è qualche attrito tra Fekeli e la famiglia Yaman. Alcune donne del circolo fanno visita a Hunkar e si offrono di aiutarla a preparare la cerimonia annuale di circoncisione poiché hanno appreso dei suoi problemi economici. La signora Yaman si fa beffe di tali voci e, una volta che le donne sono andate via, incarica Saniye di organizzare tale cerimonia per dimostrare a tutta Cukurova che gli Yaman non sono in crisi. Intanto Sermin e Hatip mettono un atto un piano per vendicarsi di Hunkar e della sua famiglia.

Sermin fa crede alla zia di essere pronta a ritirare la denuncia contro Demir, ma in cambio chiede un’ingente somma di denaro; per trovarla, Hunkar mette in vendita dei terreni. Hatip, invece, in accordo con Sermin, ne approfitta per avanzare un’offerta a Hunkar e metterla in una posizione scomoda…











