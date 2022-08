Terra amara/ Anticipazioni 16 e 17 agosto: Yilmaz tormentato dai sensi di colpa e…

Terra amara, anticipazioni puntata 16 agosto: sensi di colpa per Yilmaz, l’Akkaya che Zuleyha chiedono aiuto a Gulten

Terra amara, soap opera turca in onda su Canale 5, torna con due nuovissime puntate che riprendono intrighi, sensi di colpa e lettere d’amore finite nelle mani sbagliate. La nota fiction che sta avendo uno straordinario successo, è ambientata negli anni Settanta sullo sfondo di un amore sfortunato e due amanti divisi dal destino.

La puntata del 16 agosto si apre con le preoccupazioni di Yilmaz, devastato dai sensi di colpa per aver investito un pastorello, Mistik. Il ragazzo non è morto, fortunatamente, ma è rimasto gravemente ferito nell’incidente ed è ricoverato in ospedale. A quanto pare Gaffur si infuria contro i braccianti definendoli ingrati, perchè il loro benefattore è sempre stato lo Yaman, non l’ex fidanzato di Zuleyha! Come riporta Comingsoon: “Yilmaz si dirige in fretta e furia da Gulten. La fanciulla, non appena lo vede, è al settimo cielo, convinta che l’amato sia andata a cercarla perché desideroso di rivederla. Tuttavia, il cuore di Gulten va in frantumi nel momento in cui l’Akkaya le chiede di metterlo in contatto con la protagonista. Anche la Altun, poco dopo, si rivolge all’amica per affidarle una lettera da consegnare all’ex promesso sposo, ma, purtroppo, Gaffur la intercetta prima e corre a riferirlo al suo signore”.

Terra amara, anticipazioni puntata 17 agosto: l’inganno di Demir

Nelle anticipazioni della puntata del 17 agosto di Terra amara, Demir rinchiude Zuleyha in camera prende il suo posto e incontra Yilmaz. I due cominciano a discutere dopo un serrato dialogo e quando Yilmaz cerca di andarsene Demir gli spara. A questo punto, Yilmaz preso dallo spavento spara, ma invece di colpire Demir prende Hunkar che nel frattempo era arrivata sul posto.

Hunkar viene portata subito in ospedale e operata, mentre Yilmaz non riporta gravi ferite. Spostandoci alla tenuta, Demir prende Adnan a Zuleyha e lo lascia a Sermin, con una scusa.

