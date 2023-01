Terra amara/ Anticipazioni 16 gennaio: Yilmaz, ancora odio e rancore verso Demir!

Terra amara, anticipazioni puntata 16 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 16 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz giura amore eterno a Mujgan poiché ha compreso che lei è la donna della sua vita. La coppia è molto innamorata e tutti sono felici per loro. Tuttavia la dottoressa sembra ancora incerta sull’amore che lui prova per lei; del resto è la seconda volta che lei cerca di fuggire perché insicura sui sentimenti del giovane. Yilmaz cerca di rassicurarla, ma nel cuore di lui c’è ancora l’ombra del dubbio: infatti ancora non ha perdonato Demir per le sue azioni nei confronti di Zuleyha. Yilmaz non può semplicemente chiudere gli occhi e far finta che non sia accaduto niente.

Un altro domani/ Anticipazioni 16 gennaio: Alicia le prove tutte per stare con Angel

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 16 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per rassicurare Mujgan del suo amore, Yilmaz si decide a raccontarle tutta la verità sul suo passato, compreso l’odio che lega lui e Demir. Come la prenderà la pediatra? Sarà davvero disposta a stargli acconto dopo quanto apprenderà?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 dicembre: Marcello, decisione improvvisa

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz convince Mujgan a non partire, dichiarandole il suo amore. Ciò causa un diverbio tra la dottoressa e sua madre. Alla tenuta, Saniye invia Gaffur a controllare che sia tutto a posto, dopo aver sentito degli strani rumori. Il capomastro trova Seher nella camera di Zuleyha con indosso i suoi vestiti; i due dormiranno insieme e per poco non verranno scoperti da Saniye, salita a controllare il motivo del ritardo di suo marito. Intanto, Sermir continua a sfruttare fin troppo Gulten, che torna a casa stremata. Fekeli, Yilmaz e Mujgan tornano a Cukurova e subito Fekeli va in caserma per deporre a favore di Demir. Hunkar rientra alla villa e scopre cosa è successo a Demir solamente quando Fekeli le assicura che non sono stati loro a denunciarlo.

Beautiful/ Anticipazioni 16 gennaio: Quinn non tollera più le sorelle Logan

Yilmaz e Mujgan passano insieme la giornata, parlando tra loro della storia che stanno vivendo e del futuro che li attende. Zuleyha, sempre intrappolata nell’ospedale psichiatrico, si dispera, ma viene salvata da Demir, il quale, ha scoperto cosa le è successo. Hunkar non è molto d’accordo con l’operato del figlio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA