Terra amara/ Anticipazioni 16 maggio: i dubbi di Yilmaz sull’omicidio di Cengaver

Terra amara, anticipazioni puntata 16 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 16 maggio, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz aggiorna Fekeli sugli ordini che stanno ricevendo in azienda ed è soddisfatto, vuol dire che la loro impresa sta funzionando. Tuttavia c’è bisogno di pagare i fornitori, quindi dovranno trovare ulteriore denaro. Fekeli vorrebbe vendere dei terreni, ma Yilmaz non è d’accordo. Nello stesso momento, anche Demir viene informato del successo degli irrigatori dell’azienda di Fekeli. Più tardi, Yilmaz si reca da Julide dove apprende che l’assassinio di Cengaver è stato arrestato: si tratta di un suo dipendente, che lo ha ucciso in un attimo di rabbia perché non veniva pagato. Questa versione non piace a Yilmaz fin da subito, poiché conosceva bene Cengaver, e non era una persona che trattava male i suoi operai.

Julide si insospettisce e chiede di più; Yilmaz quindi le suggerisce che qualcun altro deve averlo ucciso, e che deve aver convinto Eyup a prendersi le colpe in cambio di soldi. Il problema è che ci sono prove contro l’assassino, perciò lo invita a fidarsi di lei. Yilmaz ha dei forti dubbi, e l’unico modo per scioglierli è parlare con il presunto colpevole in carcere.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 16 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz riesce ad avere un colloquio con Eyup e gli chiede se effettivamente ha ucciso Cengaver. La versione dell’operaio appare convincente, ma il giovane Akkaya non gli crede e lo invita a dire la verità perché conosceva la vittima, e sa che Cengaver era un uomo onesto che ha sempre pagato i suoi dipendenti. Eyup insiste sulla sua colpevolezza, quindi Yilmaz gioca d’astuzia e gli promette protezione e il triplo dei soldi se farà il nome del reale assassino. L’offerta è ghiotta e il criminale prende seriamente in considerazione la proposta di Yilmaz…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip riesce, per ora, a farla franca con l’omicidio di Cengaver. L’uomo convince un ex dipendente della vittima a prendersi le colpe, e in cambio gli promette una grossa somma di denaro. Nel piano coinvolge anche il suo uomo, Rashit. Intanto, Fekeli si riprende dall’infarto e torna a casa, dove Behice si professa nuova padrona di casa. Poi l’uomo dà a Hunkar il suo addio: tra loro è ufficialmente finita. La pazzia di Mujgan non ha limiti quando trova un foulard nell’auto di Yilmaz e pensa che appartenga a Zuleyha. La dottoressa perde le staffe e fa una scenata davanti agli Yaman, salvo scoprire che quel foulard appartiene a un’amica di Behice.

Gaffur sorprende Gulten e Cetin insieme e inizialmente va su tutte le furie, poi apprende da Saniye tutta la triste verità sulla violenza subita dalla giovane sorella per colpa di Ercument. Quindi Gaffur ci ripensa, e appoggia l’amore tra Gulten e Cetin. Hunkar è preoccupata perché Saniye ha rivelato al marito quello che ha fatto Ercument, e teme conseguenze.











