Terra amara/ Anticipazioni 16 marzo: Demir, arriva la sentenza definitiva

Terra amara, anticipazioni puntata 16 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 16 marzo, su Canale 5, ci dicono che arriva la sentenza definitiva per Demir. Dato che Sermin non si è presentata in tribunale per ritirare la sua denuncia, e che non ci sono prove, il giudice sentenzia che il figlio di Hunkar deve restare in prigione. Poi rinvia il processo di tre mesi. Yilmaz è venuto a sapere che Sermin ha depositato in banca di 500,000lire ed è sicuro che sono i soldi che si è fatta dare per salvare Demir. Intanto, Hatip riferisce a Sermin che Hunkar non gli ha venduto le terre, quindi il loro piano di incastrare gli Yaman una volta per tutte è fallito. Hatip, però, non intende arrendersi.

Fekeli si offre di accompagnare Behice a Istanbul, che deve tornare per risolvere questioni finanziare legate al fratello. Sermin, invece, è andata da Fusun e le annuncia che vuole partire per Parigi. Demir non merita di essere scagionato, afferma la nipote di Hunkar, motivo per cui lei non si è presentata in tribunale. Il rampollo le ha bruciato la casa, togliendole ogni cosa, ecco perché ritiene che meriti di marcire in prigione.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 16 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz si reca da Hatip e lo accusa di proteggere Sermin, ma lui nega tutto, affermando che è sua moglie che la sta aiutando. Yilmaz quindi ribatte, svelandogli del deposito che la donna ha fatto in banca e suggerisce che si sia fatta pagare da Hunkar affinché lei cambi la testimonianza contro Demir. Il giovane, non avendo ottenuto risposte esaustive, va dagli Yaman. In tenuta, intanto, Zuleyha e Saniye hanno una lite…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha scongiura una minaccia di aborto, ma Hunkar è ancora convinta che la ragazza abbia tentato di fuggire con Yilmaz. Behice ha intuito che c’è qualche attrito tra Fekeli e la famiglia Yaman. Alcune donne del circolo fanno visita a Hunkar e si offrono di aiutarla a preparare la cerimonia annuale di circoncisione poiché hanno appreso dei suoi problemi economici. La signora Yaman si fa beffe di tali voci e, una volta che le donne sono andate via, incarica Saniye di organizzare tale cerimonia per dimostrare a tutta Cukurova che gli Yaman non sono in crisi. Intanto Sermin e Hatip mettono un atto un piano per vendicarsi di Hunkar e della sua famiglia.

Sermin afferma che ritirerà la denuncia contro Demir in cambio di una cospicua somma di denaro. Hunkar non possiede quei soldi, quindi mette in vendita dei terreni. Fekeli si propone di aiutarla. Hatip minaccia chiunque tenti di comprarli, poi propone una cifra molto inferiore alla signora Yaman. Umiliata, la donna rifiuta i suoi soldi. Per Demir arriva il giorno della sentenza, e tutti attendono l’arrivo di Sermin in tribunale…











