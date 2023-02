Terra amara/ Anticipazioni 17 febbraio: Yilmaz, minacce al padre di Mujgan?

Terra amara, anticipazioni puntata 17 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 17 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Mujgan sta compilando le partecipazioni al suo matrimonio con Yilmaz. L’amica Figen le chiede se inviterà anche i suoi genitori, ma la dottoressa è sicura che non verranno e scoppia a piangere; si sente molto sola senza sua madre e suo padre, che hanno deciso di non parlarle più dopo che lei ha annunciato che sposerà Yilmaz. Quest’ultimo, senza dire nulla alla futura moglie, decide di incontrare Behzat, il padre di Mujgan, per cercare di convincerlo a venire alle loro nozze. Inizialmente Yilmaz lo aveva velatamente minacciato per telefono, ma a quanto pare le sue parole non lo hanno spronato abbastanza. Intanto Cengaver ha un’idea per estendere il commercio di arance anche in Germania e decide di parlarne con Yilmaz.

Nel frattempo, alla tenuta Yaman, Saniye segue con sospetto Gaffur quando lo vede avvicinarsi al suo nascondiglio segreto dove scopre che lui gli sta nascondendo da tempo le carte di identità di Yilmaz e Zuleyha e il frammento di lettera che la ragazza aveva scritto al fidanzato quando lui era in carcere. Non soddisfatta, Saniye decide di seguirlo per scoprire dove si sta dirigendo con il pulmino…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 17 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz è arrivato allo studio medico in cui lavora Behzat e tenta di convincerlo con le buone a venire al matrimonio. Di fronte al netto rifiuto dell’uomo, il giovane lo prende per il colletto e lo minaccia pesantemente: se lui non si presenterà il giorno fissato per le nozze, gli accadrà qualcosa di veramente brutto. Nel frattempo, Gaffur ha raggiunto Seher per darle dei soldi affinché possa mantenere lei e il suo bambino…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Gaffur sgattaiola di nascosto in cucina dove riesce a farsi dare da Gulten del cibo. Saniye rimprovera la nuora e le ordina di non farlo più entrare. Parlando con il suo avvocato, Sermin si rende conto che non riuscirà mai a restituire tutti i soldi che gli Yaman le hanno chiesto. Si reca da loro con un pretesto, e incolpa Hunkar di tutto il male che le è capitato. Al circolo, Demir beve da solo ed è depresso: crede ancora che Zuleyha lo abbia tradito con Yilmaz e che il bambino che aspetta sia il suo. Hatip approfitta per mettere zizania, ma viene prontamente fermato da Cengaver che per poco non gli mette le mani addosso. Alla tenuta, Zuleyha cambia stanza per lei e Adnan. Hunkar le dice di non preoccuparsi perché ben presto Demir si scuserà con lei. A Zuleyha non importa: consapevole di aver perso Yilmaz per sempre, d’ora in poi lei penserà solo a suo figlio.

