Terra amara/ Anticipazioni 18 agosto: Zuleyha complice di Demir? La verità è…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 18 agosto, svelano che Yilmaz è deluso da Zuleyha perché non si è presentata al loro appuntamento e crede sia complice di Demir. Fekeli tenta di farlo ragionare, e lo invoglia a cercare invece di capire come sono andate davvero le cose. La realtà è infatti un’altra: Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera da Demir, che si è sentito tradito da lei.

Dopo il difficile intervento per rimuovere il proiettile che l’ha colpita, Hunkar si risveglia in ospedale e riceve la visita di Demir. Più tardi, anche Fekeli fa visita alla donna e le ricorda l’amore che un tempo li legava. Infine, Cengaver si incontra con Yilmaz, che credeva fosse morto per mano di Demir, e intende vendicare il suo signore sfidandolo a duello. Yilmaz non ha nessuna arma con cui difendersi, ma decide di raccontargli una verità per lui assolutamente inattesa… Di cosa si tratterà?

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir rinchiude Zuleyha in camera per impedirle di incontrarsi con Yilmaz. Il rampollo si reca quindi all’appuntamento e ha un faccia a faccia col suo rivale; i due arrivano a puntarsi le pistole contro, ma in quel momento arriva Hunkar per fermare suo figlio. Spaventato, Yilmaz spara un colpo e un proiettile colpisce proprio la donna. Furioso, Demir allora spara a Yilmaz, che tuttavia se la caverà. Hunkar, invece viene immediatamente condotta in ospedale e operata.

Alla tenuta, Demir strappa il piccolo Adnan dalle braccia di Zuleyha e lo lascia a Sermin, dicendo a quest’ultima che la moglie vuole portarlo via a Istanbul. L’uomo poi raduna la servitù e chiede la collaborazione di tutti, raccontando una bugia sull’incidente di Hunkar. Solo Gaffur e Saniye sanno la verità.

