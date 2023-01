Terra amara/ Anticipazioni 18 gennaio: Gaffur scoperto! Saniye è una furia

Terra amara, anticipazioni puntata 18 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 18 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha, dopo molte pressioni, riesce a convince Demir a prendere parte alla premiazione dei contribuenti di Adana. La giovane lo fa solo per poter vedere Yilmaz, sperando di dirgli tutta la verità. Tuttavia, durante la serata, Zuleyha resterà molto delusa quando incontrerà il suo amato e non saprà dargli spiegazioni. Infatti la Altun capisce che Yilmaz non ha mai ricevuto la lettera, e anzi: lui le intima di stare lontana da lui e da Mujgan, perché ora sono felici insieme.

Il giorno dopo, Zuleyha va da Gulten e la accusa di non aver consegnato la lettera a Yilmaz perché se lui l’avesse ricevuta, probabilmente le avrebbe detto qualcosa. Nonostante la domestica cerchi di spiegarle di aver eseguito i suoi ordini, Zuleyha la ripudia di nuovo come amica.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Cetin è ormai quasi sicuro che sia Demir colui che ha ordinato l’attentato a Fekeli ma, quando ne parla a quest’ultimo, lui gli vieta di dirlo a Yilmaz. Intanto, la tresca di Gaffur sta per essere scoperta. Seher si lamenta con il capomastro perché non l’ha difesa dalle accuse di Saniye. Lui, per farsi perdonare, le compra un paio di orecchini. Peccato però che Saniye li vedrà insieme e, infuriata, picchierà Seher minacciandola di morte e suggerendole di non farsi più vedere nella tenuta se non vuole incorrere in eventuali pericoli. Visibilmente delusa, la donna affronta anche il marito, dicendogli che al momento non riesce a perdonarlo perché è troppo disgustata. Quindi, senza mezzi termini, lo minaccia.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Demir si convince ad accompagnare Zuleyha a vedere Adnan; la giovane è convinta di poter riportare a casa suo figlio, ma resta delusa quando capisce di essere caduta nell’ennesima trappola di suo marito. A quel punto gli rinfaccia ogni cosa, incluso il fatto che Adnan non è suo figlio, ma che Yilmaz è il padre. Demir non le crede perché pensa lo stia dicendo solo per ferirla. Zuleyha, però, non si arrende: certa che Gulten gli abbia consegnato la lettera, cerca un’altra occasione per rivedere Yilmaz così da dirgli ogni cosa. Quell’occasione potrebbe avvenire molto presto con la premiazione per i contribuenti di Adana. Intanto, Yilmaz e Mujgan sono sempre più legati e continuano a passare molto tempo insieme, mentre la lettere di Zuleyha giace ancora là, quasi dimenticata, tra i quaderni della piccola Nazire…

