Terra amara/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Behice, il cerchio si stringe sempre di più

Terra amara, anticipazioni puntata 18 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 18 ottobre, su Canale 5, ci dicono che dopo la confessione del taxista che accompagnò Hunkar alle rovine, Demir si convince che Behice abbia ucciso sua madre. Tuttavia, il rampollo ha bisogno di un testimone affidabile per poterla accusare pubblicamente, e poi se ne occuperà lui di persona. L’intento dello Yaman è chiaro: vuole vendicare la morte di sua madre uccidendo la zia di Mujgan. Il cerchio per Behice, quindi, si stringe sempre di più ed è consapevole che prima o poi qualcuno la troverà e finirà dietro le sbarre. Nel frattempo, Zuleyha vuole continuare ad agire tramite il suo investigatore privato. La signora Yaman ritiene che per incolpare Behice ci sia bisogne di prove più concrete. Per questo motivo chide a Sadi di riferire solo a lei qualunque novità salti fuori sul caso dell’omicidio di Hunkar.

Nel frattempo, proprio Behice cerca un riavvicinamento con Mujgan, nella speranza che la nipote possa aiutarla in qualche modo e sostenerla da queste accuse che lei ritiene false. Come si comporterà la dottoressa? Crederà ancora alle parole della sua perfida zia?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che sebbene non si fidi più di lei e la ritenga solo la fonte dei suoi guai da quando è arrivata a Cukurova, Mujgan non potrà dire di no alla richiesta di sua zia. La dottoressa le conferma quindi la sua disponibilità a sostenerla economicamente, ma asserisce anche che tra loro non esiste più alcun legame di parentela: proprio così, Mujgan decide di tagliarla fuori dalla sua vita. Intanto una Saniye sempre più sospettosa capisce che è giunto il momento di affrontare a muso duro il marito. In questo modo, Gaffur è messo alle strette e si trova costretto a confessargli di essere costantemente ricattato da Behice. L’uomo non si limita solo a questo, ma gli rivela tutta la verità, legata, come sappiamo, alla morte di Hatip…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behice scopre di non potersi appropriare dell’eredità di Yilmaz poiché quei soldi appartengono allo stato, e solo Zuleyha può decidere poiché quel terreno, dove è stato trovato il denaro, è il suo. Inizialmente la donna è disposta a dar loro i soldi, poi ci ripensa quando assiste all’avidità di Behice e all’arroganza di Mujgan. Demir continua a vedere Umit di nascosto, mentre Zuleyha inizia a maturare dei sentimenti verso di lui. Sevda se ne accorge e la incoraggia a farsi avanti. Fikret e Mujgan cedono ai loro sentimenti, ma Fekeli assiste a un loro bacio.

Fekeli offre un appoggio a Cetin e Gulten, cacciati dalla loro casa dopo che Mujgan ci ha messo sua zia. La giovane coppia però rifiuta perché vuole farcela da sola. Gaffur continua ad essere ricattato da Behice, ma stavolta Saniye lo sorprende e pretende spiegazioni.











