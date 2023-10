Terra amara/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Zuleyha donerà l’eredità di Yilmaz e Mujgan?

Terra amara, anticipazioni puntata 13 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 13 ottobre, su Canale 5, ci dicono che nel corso dei lavori per la costruzione di un istituto per i bambini orfani, l’escavatore ritrova una valigia piena di banconote: quelli sono i soldi lasciati in eredità a suo figlio da Yilmaz. Gaffur, anche lui lì per l’evento, riesce ovviamente a intascarsi qualche banconota. Quel denaro era stato nascosto dal defunto Yilmaz in quel terreno quando pensava di scappare da Cukurova con Zuleyha! Behice cercherà di portarsi via il malloppo, insistendo che quei soldi appartengono a lei, ma la questione non sarà così semplice per la nostra perfida dark lady…

Infatti si scopre ben presto che quel denaro appartiene allo Stato, e l’unica persona che può rivendicarne il possesso è Zuleyha, ossia colei che ha donato quel terreno. Behice e Mujgan pretendono di avere quel denaro, ma la questione non sarà così semplice per le due.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha inizialmente è ben disposta a donare quel denaro pensando al futuro di Kerem Alì, poi, però, cambia idea nel giro di pochissime ore per due ragioni. La prima riguarda l’avidità di Behice, che spenderà quei soldi tutti per sé. La seconda riguarda Mujgan. La moglie di Demir scopre che la dottoressa ha cacciato Cetin e Gulten da casa per farci abitare sua zia Behice. Proprio per questi due motivi, Zuleyha non sarà così compassionevole con le due donne che già in passato hanno messo in pericolo la sua vita.

Mujgan a quel punto si rivolge all’unica persona che crede possa aiutarla a sciogliere questo nodo: Fekeli, il quale tuttavia sostiene di non poter recuperare i soldi di Yilmaz. Sarà vero oppure si tratterà di una menzogna?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha rivela a Demir dell’esistenza di un fratellastro. Fikret, preoccupato che i due coniugi si riavvicinino, incita Umit ad accelerare il loro piano. Il primario quindi fa in modo che Demir si rechi a casa sua e tenta di sedurlo, riuscendoci: i due passano la notte insieme. Nel frattempo, Sevda ha intuito che i sentimenti di Zuleyha verso il marito stanno mutando, e la incoraggia ad andare avanti con la sua vita: se Yilmaz fosse ancora vivo, le direbbe la stessa cosa per il suo bene. Mujgan invita Gulten e Cetin a liberare la casa perché appartiene al suo defunto marito, quindi lei e Behice andranno ad abitarci.

Fikret e Mujgan si lasciano andare ai loro sentimenti. Zuleyha organizza un’asta benefica per ricordare Hunkar, e poi regala uno dei suoi terreni da destinare a un Istituto per l’Infanzia. Mentre ci sono i lavori, un escavatore trova un mucchio di soldi contenuti in una valigia…











