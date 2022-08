Terra amara/ Anticipazioni 19 agosto: Zuleyha prigioniera di Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 19 agosto: Zuleyha è ormai prigioniera di Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 19 agosto, svelano che Cengaver si reca alla fabbrica tessile di Yilmaz, allo scopo di ucciderlo per vendicare Demir. Yilmaz cerca di farlo ragionare, spiegandogli come il rampollo non si affatto quell’uomo misericordioso che lui crede. E più tardi, lo stesso Cengaver va a chiedere spiegazioni a Demir, che vuota il sacco e gli dice tutta la verità. Intanto, Gaffur ha incatenato Gulten in un porcile nella campagna desolata. E’ una punizione per farle dimenticare Yilmaz. Saniye cerca di liberarla ma non riesce.

Un altro domani/ Anticipazioni 19 agosto: la vera storia di Mario, Julia scopre che..

Intanto, Hunkar viene dimessa dall’ospedale e può rientrare a casa, dove apprende che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera. Demir le spiega di averlo fatto perché teme che la giovane possa fuggire con suo figlio. Nazire va da Yilmaz e gli riferisce che Gulten è stata incatenata nel porcile da Gaffur. Il ragazzo corre per salvarla, ma, una volta liberata, lei si rifiuta di seguirlo.

Beautiful/ Anticipazioni 19 agosto: il folle piano di Justin verso Bill e Liam

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz deluso da Zuleyha…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz crede che Zuleyha sia innamorata di Demir e ne sia diventata sua complice. Questo spiegherebbe perché non si è presentato al loro incontro. Fekeli tenta di farlo ragionare, e lo invoglia a cercare invece di capire come sono andate davvero le cose. La realtà è infatti un’altra: Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera da Demir, che si è sentito tradito da lei.

In ospedale, Hunkar riceve prima la visita di Demir, poi quella di Fekeli, che le ricorda l’amore che un tempo li legava. Infine, Cengaver si incontra con Yilmaz, che credeva fosse morto per mano di Demir, e intende vendicare il suo signore sfidandolo a duello. Yilmaz non ha nessuna arma con cui difendersi, ma decide di raccontargli una verità per lui assolutamente inattesa che riguarda proprio il suo padrone…

Sei sorelle/ Anticipazioni 18 agosto: Adela contro Blanca, un accordo segreto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA