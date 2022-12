Terra amara/ Anticipazioni 19 dicembre: Mujgan in pericolo, Yilmaz la salverà?

Terra amara, anticipazioni puntata 19 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 19 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz è intenzionato a seguire il consiglio di Fekeli e chiedere a Müjgan di sposarlo, così da mettere a tacere diversi pettegolezzi sorti sul loro conto. Quindi Yilmaz fissa un appuntamento con lei, ma nel giorno prescelto, la dottoressa non si presenta perché alcuni uomini la rapiscono, dopo averle fatto credere che una parente ha bisogno di lei per un travaglio avvenuto con anticipo. Müjgan cade nella loro trappola e finisce prigioniera in un capanno abbandonato, dove il gruppo di criminali la obbliga ad operare d’urgenza un loro parente, impossibilitato ad andare in ospedale poiché responsabile di una sparatoria in cui sei persone sono rimaste ferite. La dottoressa sembra non avere altra scelta se non quella di eseguire i loro ordini.

Intanto, Hünkar sta meglio dopo la caduta da cavallo che poteva rivelarsi molto rovinosa. Grazie proprio alle cure di Müjgan, la donna è riuscita a riprendersi. Notando il ritardo della dottoressa, Yilmaz comincia a preoccuparsi e si reca in ospedale per capire che fine abbia fatto. Qui incontra Demir…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che una volta giunto in ospedale, Yilmaz apprende da Demir che Müjgan, dopo aver curato Hünkar, si è allontanata con due estranei, che poi l’hanno messa nella loro macchina. Per Yilmaz la faccenda è davvero sospetta e inizia a pensare il peggio: e se la giovane fosse in pericolo? Questo evento fortuito farà sì che il figlioccio di Fekeli smuoverà ogni cosa pur di ritrovare la pediatra, arrivando in tempo a salvarla prima che sia troppo tardi per entrambi…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in cerca della madre Azize, che poi troverà a casa sua, Hünkar si trova faccia a faccia con Fekeli, il quale le confessa di averla amata molto in gioventù. Yilmaz e Müjgan continuano la loro frequentazione, ma ciò aumenta molto il gossip di paese. A soffrirne è Züleyha perché sente che il suo amato è davvero andato avanti con la sua vita. Intanto, Demir è ancora alla ricerca di una villa più grande dove poter stare con la sua famiglia lontano dalla madre Hünkar, ma un evento sta per farla riavvicinare a suo figlio. Hünkar infatti cade da cavallo e si fa male a una spalla. Dopo ore di estenuanti ricerche, Demir riesce a trovarla e portarla in ospedale, dove viene affidata alle cure della dottoressa Müjgan. Fekeli convince Yilmaz a chiedere a Müjgan di sposarlo, così da mettere a tacere tutti i pettegolezzi.

