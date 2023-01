Terra amara/ Anticipazioni 19 gennaio: Zuleyha tradita di nuovo da Gulten?

Terra amara, anticipazioni puntata 19 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 19 gennaio, su Canale 5 ci svelano che il giorno dopo la serata di premiazione, Zuleyha va da Gulten e la accusa di non aver consegnato la lettera a Yilmaz perché se lui l’avesse ricevuta, probabilmente le avrebbe detto qualcosa e non le avrebbe intimato di star lontano da lui e Mujgan. Nonostante la domestica cerchi di spiegarle di aver eseguito i suoi ordini, Zuleyha la ripudia di nuovo come amica. Gulten è in lacrime e viene raggiunta da Saniye che, dopo molti sforzi, riesce a farsi dire cos’è successo. Saniye quindi la rimprovera e la avverte che se Demir venisse a saperlo, ucciderebbe tutti.

La pettegola Sermin si fa un sacco di domande sul presunto aborto spontaneo di Zuleyha, quindi si reca in ospedale per chiedere qualcosa di più al marito Sabahattin, che però la manda via, dicendole di non immischiarsi in affari che non la riguardano. La discussione avviene in presenza di Mujgan…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che tornata a casa, Sermin parla con Fusan del gossip sull’aborto di Zuleyha e si chiedono come sia possibile che sia rimasta incinta, dato il suo aspro rapporto con Demir. Intanto, Hunkar si trova di nuovo faccia a faccia con Zuleyha e valuta una possibile minaccia quando le chiede che fine abbia fatto dopo l’annuncio del fidanzamento di Yilmaz con Mujgan. Sabahattin, invece, visita Zuleyha chiedendole del presunto aborto, e lei conferma tutto, rassicurandogli che Demir non c’entra nulla. E’ stato un fatto del tutto naturale. Il dottore le crede, ma gli offre il suo aiuto, qualora ne avesse bisogno.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Zuleyha valuta una nuova possibilità di rivedere Yilmaz quando lui e Demir verranno premiati alla serata per i contribuenti di Adana. Con molte insistenze, Zuleyha riesce a convincere suo marito a partecipare, sotto lo sguardo di Hunkar, che pare aver capito cos’abbia in mente la giovane. Durante la serata volano sguardi di odio tra Demir e Cengaver, mentre Zuleyha e Yilmaz si osservano da lontano. Nel momento in cui Mujgan si alza per andare in bagno, Yilmaz la accompagna e a quel punto Zuleyha approfitta per sperare di parlare con il suo amato. La conversazione tra i due ex delude le aspettative; Yilmaz infatti si dimostra parecchio scostante e poi intima a Zuleyha di non coinvolgere più Mujgan nei suoi problemi. A quel punto, distrutta dal rifiuto, la moglie di Demir capisce che il suo amato non ha mai ricevuto la lettera.

In tenuta, invece, Saniye scopre per puro caso la tresca tra Gaffue e Seher; dopo aver picchiato quest’ultima, la donna minaccia il marito, che per ora se l’è cavata con qualche bugia di troppo.











