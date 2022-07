Terra amara/ Anticipazioni 19 luglio: Zuleyha ingannata, Yilmaz condannato…

Terra amara, anticipazioni puntata 19 luglio: Zuleyha è stata ingannata da Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 19 luglio, ci dicono che non c’è pace per i due amanti sventurati. Zuleyha scopre, tramite Gulten, che Yilmaz sarà condannato a morte. La ragazza non può crederci, aveva riposto le sue speranze su Demir e Hunkar, ma capisce di essere stata ingannata da entrambi. Quindi Zuleyha compie un gesto drastico e cerca di uscire di notte di nascosto dalla tenuta per andare da Yilmaz ad Istanbul. Nel suo piano viene aiutata da Sabahattin.

Intanto Hunkar farà il possibile affinché Yilmaz venga condannato a morte, cominciando ad ostacolare la sua richiesta di ricorso in appello. In carcere, il giovane non si arrende e studia un piano di evasione con l’aiuto di Suleyman, che però lo accoltella. Questa aggressione fa parte del piano per evadere oppure anche lui è al servizio di Hunkar?

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz rischia grosso in carcere, Zuleyha invece…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha torna dal viaggio di nozze con Demir è dispiaciuta quando apprende da Gulten di non aver ricevuto nessuna notizia da Yilmaz. La novella sposa non sa che il suo amato non può scriverle perché è controllato da Cedvet, il direttore della prigione, pagato da Hunkar affinché bruci ogni sua lettera indirizzata proprio a Zuleyha…

Intanto, Hunkar riesce a liquidare il ricattatore di Veli, ma teme che tornerà di nuovo a bussare alla sua porta. Poi, Gaffur viene ricompensato con dei soldi per acquistare dei terreni messi in vendita; e festeggia la notizia con Saniye, per quanto si fosse impegnato a non dirle niente. Nel frattempo, la gravidanza di Zuleyha si fa sempre più evidente e solleva i sospetti di molti nella tenuta. Alcuni pensano che il figlio che aspetta non sia di Demir. Lui, invece, si rende conto che la novella moglie non è felice come vuole far credere.

