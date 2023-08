Terra amara/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Hunkar e Fekeli, pace tra famiglie?

Terra amara, anticipazioni puntata 2 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 2 agosto, su Canale 5, ci dicono che Behice ha sempre dubitato dell’identità di Fikret, e ora ha trovato le prove per incastrarlo. La perfida donna mostra a Mujgan dei passaporti con due nomi diversi che mostrano come il presunto nipote di Fekeli non è chi dice di essere. La dottoressa la rimprovera, ma la zia è decisa a smascherare l’impostore e le spiega come intende procedere: per prendersi l’eredità di Fekeli, Behice è convinta che Fikret sarà disposto ad ucciderlo. La situazione familiare è però complicata, per questo motivo la donna è intenzionata ad aspettare il momento giusto. Behice assicura sua nipote che se ne occuperà lei di persona.

Sei sorelle/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Marina in pericolo, Cristóbal uccide Ahmed!

Intanto, Fikret fa una telefonata sospetta a una certa persona, alla quale assicura di aver trovato una sistemazione e che va tutto bene. Quella stessa sera, dopo aver acconsentito insieme a trovare un modo per mettere pace, una volta per tutte, tra le loro rispettive famiglie, Fekeli e Hunkar cercano di convincere Yilmaz e Demir a incontrarsi per risolvere la delicata questione riguardante la paternità di Adnan. Nel frattempo, Behice vuole convincere Mujgan a presenziare all’incontro tra i due per mostrare sostegno al marito.

Beautiful/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Ridge, chi sceglierà tra Taylor e Brooke?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 2 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che al circolo, le famiglie di Fekeli e Hunkar si incontrano nella speranza di risolvere le loro divergenze. La matriarca degli Yaman si scusa, di nuovo, con Yilmaz, per avergli rovinato la sua vita. Mujgan interviene in modo polemico e incalza le famiglie: in che modo vogliono agire? Fekeli avanza la sua proposta: Yilmaz e Zuleyha si amano, è inutile continuare a negarlo. Mujgan e Demir devono concedere loro il divorzio o la separazione. In questo modo, i bambini potranno vivere felici, continuando ugualmente a vedere i loro genitori. Mujgan, però, si oppone alla proposta del suocero…

Un posto al sole/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Rossella in crisi con Riccardo, c'è Nunzio che...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il ferimento del piccolo Adnan dovrebbe riavvicinare le famiglie, invece non fa altro che provocare l’effetto contrario. Demir e Yilmaz litigano per la paternità del bambino. Zuleyha, esasperata, dichiara di non voler vedere più nessuno dei due: la sua priorità è solo suo figlio. Hunkar e Demir hanno un confronto in cui lui le fa leggere la lettera del padre dove lui gli chiedeva di prendersi cura di Sevda. Madre e figlio parlano tra loro, si chiariscono, e finalmente fanno pace.

Ben presto la notizia della vera paternità di Adnan Jr. si diffonde in città. In ospedale, Demir e Yilmaz hanno l’ennesimo scontro a causa del bambino, al che Zuleyha reagisce cacciando entrambi. Hunkar e Fekeli si incontrano e decidono di organizzare una cena per cercare di risolvere le loro faide familiari. Saniye è convinta, erroneamente, che Fadik sia incinta, quando in realtà la ragazza ha solo problemi di stomaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA