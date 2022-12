Terra amara/ Anticipazioni 20 dicembre: Yilmaz chiede a Mujgan di sposarlo ma lei…

Terra amara, anticipazioni puntata 20 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 20 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Müjgan è in pericolo: è ancora nelle mani della banda di criminali, e non la lasceranno andare finché non curerà le ferite di uno di loro, che è rimasto colpito in una sparatoria. Yilmaz si prodiga per cercarla ovunque e alla fine. Intanto la dottoressa si rende conto che non c’è più nulla da fare per il suo paziente: le ferite riportate sono troppo profonde e così uno dei banditi decide di freddarlo a colpi di pistola per evitare che soffra. Tuttavia non perdona il fatto che la donna non sia riuscito a salvarlo, ed è pronto a uccidere anche lei. Per fortuna Yilmaz arriva in tempo per salvarla e tutto si risolve. Müjgan comunque è ancora troppo scossa per tornare a casa, quindi Fekeli si offre di ospitarla, almeno finché non si sarà calmata. Ciò porta Yilmaz a rimandare al mattino successivo la sua proposta di matrimonio…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 dicembre: Ludovica rifiuta Marcello

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’indomani, Yilmaz si prepara per chiedere a Müjgan di sposarlo; è tutto pronto, ma quando lui le fa la proposta, la dottoressa gli dà una risposta che non si aspettava: Müjgan, infatti, deve rifiutare! Il motivo, che poi gli spiegherà, è perché non può sposarsi con un uomo che è ancora innamorato della sua ex (ossia Zuleyha). La dottoressa lo ama, ma non vuole essere la sua seconda scelta e finché Yilmaz non avrà messo una pietra sopra al suo passato, lei non potrà concedersi liberamente… Fekeli, intanto, va visita a Hünkar dopo essere stata dimessa dall’ospedale, e le promette che non cercherà vendetta per quanto accaduto.

Beautiful/ Anticipazioni 20 dicembre: il "trucco" di Sheila per convincere Deacon

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz è intenzionato a seguire il consiglio di Fekeli e chiedere a Müjgan di sposarlo, così da mettere a tacere diversi pettegolezzi sorti sul loro conto. Quindi Yilmaz fissa un appuntamento con lei, ma nel giorno prescelto, la dottoressa non si presenta perché alcuni uomini la rapiscono, dopo averle fatto credere che una parente ha bisogno di lei per un travaglio avvenuto con anticipo. Müjgan cade nella loro trappola e finisce prigioniera in un capanno abbandonato, dove il gruppo di criminali la obbliga ad operare d’urgenza un loro parente, impossibilitato ad andare in ospedale poiché responsabile di una sparatoria in cui sei persone sono rimaste ferite. La dottoressa sembra non avere altra scelta se non quella di eseguire i loro ordini.

Un posto al sole/ Anticipazioni 19 dicembre: Lia deve agire contro Alberto

Hünkar sta meglio dopo la caduta da cavallo che poteva rivelarsi molto rovinosa. Grazie proprio alle cure di Müjgan, la donna è riuscita a riprendersi. Notando il ritardo della dottoressa, Yilmaz comincia a preoccuparsi e si reca in ospedale per capire che fine abbia fatto. Qui incontra Demir che ghi dice come Müjgan, dopo aver curato Hünkar, si è allontanata con due estranei, che poi l’hanno spinta a forza nella loro macchina…











© RIPRODUZIONE RISERVATA