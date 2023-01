Terra amara/ Anticipazioni 20 gennaio: Hunkar e Fekeli si amano ancora?

Terra amara, anticipazioni puntata 20 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 20 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha non fa che pensare continuamente a Yilmaz e lui non riesce a non fare altrettanto. Tuttavia il loro stato d’animo non passo inosservato e infatti sia Demir che Mujgan se ne accorgono. Intanto, Fekeli conduce Hunkar nel luogo dove, da ragazzo, sognava di poter andare a vivere con lei. Lo stesso luogo dove poi era andato quando aveva saputo che si era fidanzata con Adnan Yaman e si sentiva soffocare dal dolore. La serata, cercano di tornare a casa ma, a causa del tempo particolarmente sfavorevole, i due sono costretti a trovare rifugio.

Nel frattempo Demir ha accompagnato Zuleyha a vedere Adnan, ma verso sera lei deve riconsegnarlo alla bambinaia. La giovane supplicare il marito di lasciarglielo ancora per un po’, quindi lui si commuove e le permette di avere il bambino per tutta la notte.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar e Fekeli si sono rifugiati in una baita nelle vicinanze, che è di proprietà di quest’ultimo. Dopo aver acceso il fuoco, Fekeli accende una radiolina che trasmette una vecchia canzone: ciò li fa riavvicinare e ripensare al tempo che hanno passato insieme. Si amano ancora? Mujgan racconta a Yilmaz che Zuleyha ha avuto un aborto e lui sembra rimanga indifferente, ma in realtà sta soffrendo molto dentro di sé. Nello stesso momento, la figlia di Naziré porta la posta che aveva preso giorni prima sul comodino di Ylmaz, ma mentre sta facendo le pulizie, la stessa missiva cade sotto al letto, dove resterà almeno per altro tempo…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Zuleyha legge il giornale e apprende che Yilmaz e Mujgan si sono fidanzati ufficialmente. La notizia la sconvolge così tanto che se la prende con Gulten, accusandola di non aver consegnato la lettera al suo amato. La domestica cerca di difendersi, affermando di averlo fatto, ma non serve a nulla. Più tardi, Saniye riesce a farsi dire da Gulten cos’è accaduto con Zuleyha e scopre della lettera. Quindi le dice che cose del genere non devono succedere mai più altrimenti Demir non ci penserà due volte a ucciderle. Intanto, il pettegolezzo sull’aborto di Zuleyha inizia a fare il giro del circolo, con Sermin che ne parla con l’amica Fusan. Sabahattin arriva in casa Yaman per visitare Azize, ma prima parla con Zuleyha dicendosi preoccupato per l’aborto che ha subito; inizialmente confusa, la giovane conferma che il gossip è vero (anche se non è così), ma gli dice anche che Demir non c’entra nulla. Più tardi, Zuleyha scoppia in lacrime quando Azize, in uno dei suoi momenti deliranti, ricorda come amava tenere in braccio il suo nipotino. Appare Demir che ascolta tutto e vede sua moglie piangere.

